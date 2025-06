Bellinzona Facebook/Alfonso Sierra Trujillo

Verrà presentata domenica in occasione del primo allenamento stagionale la nuova proprietà del Bellinzona.

Swisstxt

Patron in Colombia anche del Llaneros, Juan Carlos Trujillo ha intanto rilasciato un'intervista a ladobleradio.com.

«È una squadra che gioca in serie B in Svizzera, ha uno stadio di 6'000 persone ma ne sta costruendo uno nuovo da 25'000», ha indicato. Una dichiarazione destinata a far discutere.

«Perché il Bellinzona? Vogliamo aprire una porta verso l'Europa per i giovani del vivaio e la posizione è strategica. Il club voleva la promozione e questo resta un nostro obiettivo», ha detto.