Pablo Bentancur TP

Tramite un comunicato affidato alle stories di Instagram, il Bellinzona ha riferito di aver inoltrato alla Lega un complemento al dossier per ottenere la licenza che dimostra come la società granata sia in regola per ricevere il via libera a partecipare alla prossima Challenge League.

Swisstxt

Non è stato specificato da parte della società se di questa replica facesse parte anche la garanzia di 500’000.- che ancora mancava ieri sera.

Lunedì pomeriggio è prevista un’udienza istruttoria dalla quale ci si aspetta qualche precisazione in più sul futuro dell’ACB.