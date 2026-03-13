Manuel Benavente allenatore AC Bellinzona (foto d'archivio). KEYSTONE

Adesso per il Bellinzona si fa davvero dura.

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Impegnati al Comunale nel delicatissimo scontro salvezza con l’Étoile Carouge, i granata sono stati sconfitti per 3-0, scivolando in classifica a -10 dai ginevrini che dal canto loro hanno pure scavalcato all'ottavo posto lo Stade Nyonnais.

Incapace di effettuare una sola conclusione nello specchio della porta avversaria, la squadra di Sannino è stata affondata dalle prodezze di Caslei (su punizione), Bouchlarhem (gran tiro a giro) e Alves. Al termine dell'incontro l'ACB si è chiuso in silenzio stampa.