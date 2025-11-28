Bellinzona Ti-Press

Il Bellinzona cede ancora nel finale: a Rapperswil arriva un altro 2-1 che lascia i granata ultimi in classifica.

SwissTXT Swisstxt

Il Bellinzona è stato sconfitto 2-1 anche in casa del Rapperswil. Dopo 90 minuti equilibrati ma giocati su ritmi bassi, in cui solo i sangallesi erano riusciti a segnare, tutto si è deciso nel recupero.

Il rigore trasformato da Sadiku ha prima riportato in parità i granata, che però non sono riusciti a difendere il punto: al 92esimo Ndema li ha puniti con un'incornata sugli sviluppi di un corner, saltando più in alto di tutti.

La squadra di Sannino resta così all'ultimo posto, con una sola vittoria, a quattro lunghezze dal Wil.