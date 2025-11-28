  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Challenge League Bellinzona ancora KO: il Rapperswil decide nei minuti di recupero

Swisstxt

28.11.2025 - 21:44

Bellinzona
Bellinzona
Ti-Press

Il Bellinzona cede ancora nel finale: a Rapperswil arriva un altro 2-1 che lascia i granata ultimi in classifica.

SwissTXT

28.11.2025, 21:44

28.11.2025, 21:46

Il Bellinzona è stato sconfitto 2-1 anche in casa del Rapperswil. Dopo 90 minuti equilibrati ma giocati su ritmi bassi, in cui solo i sangallesi erano riusciti a segnare, tutto si è deciso nel recupero.

Il rigore trasformato da Sadiku ha prima riportato in parità i granata, che però non sono riusciti a difendere il punto: al 92esimo Ndema li ha puniti con un'incornata sugli sviluppi di un corner, saltando più in alto di tutti.

La squadra di Sannino resta così all'ultimo posto, con una sola vittoria, a quattro lunghezze dal Wil.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
I più ricchi in Svizzera? Ecco vincitori e vinti, la famiglia Blocher esce dalla top 10
S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Airbus: 6'000 A320 devono sostituire software vulnerabile

Video correlati

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

28.11.2025

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Stade Nyonnais – Vaduz 0:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Più video

Altre notizie

Nazionale. Svizzera ko a Jerez: il Belgio rovina l'esordio di Navarro

NazionaleSvizzera ko a Jerez: il Belgio rovina l'esordio di Navarro

Super League. Lugano, respinto il ricorso per Bislimi

Super LeagueLugano, respinto il ricorso per Bislimi

Fattacci di giovedì. Sei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham

Fattacci di giovedìSei tifosi dello Young Boys arrestati a Birmingham