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Lunedì si torna in pretura La spettro del fallimento diventa sempre più concreto per il Bellinzona

Swisstxt

3.6.2026 - 18:44

Vuoto societario
Vuoto societario
TP

Lunedì l'AC Bellinzona SA si presenterà in pretura per evitare il fallimento.

SwissTXT

03.06.2026, 18:44

03.06.2026, 18:50

L'ex patron Trujillo ha rinunciato a investire e le casse sono vuote. Il club deve rispondere a quattro comminatorie per 100'000 franchi totali.

Calcio. Il Bellinzona è vicino a evitare il fallimento...ma manca un solo ok. Ecco di chi

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I debiti complessivi invece ammontano a 1,6 milioni di franchi, con stipendi e oneri sociali non versati da marzo.

Per salvarsi il club deve saldare il debito o ottenere un concordato dal pretore dimostrando una possibile cessione.

La trattativa con una cordata locale si è raffreddata. Il nodo è l'accordo mancato con Bentancur, che rivendica 800'000 franchi da Trujillo.

800'000 franchi. Cessione AC Bellinzona, l'ex presidente Bentancur: «Esigo i miei soldi»

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