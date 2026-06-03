L'ex patron Trujillo ha rinunciato a investire e le casse sono vuote. Il club deve rispondere a quattro comminatorie per 100'000 franchi totali.

I debiti complessivi invece ammontano a 1,6 milioni di franchi, con stipendi e oneri sociali non versati da marzo.

Per salvarsi il club deve saldare il debito o ottenere un concordato dal pretore dimostrando una possibile cessione.

La trattativa con una cordata locale si è raffreddata. Il nodo è l'accordo mancato con Bentancur, che rivendica 800'000 franchi da Trujillo.