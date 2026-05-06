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Calcio in lutto Addio a Evaristo Beccalossi, idolo dell'Inter anni '80

SDA

6.5.2026 - 09:38

Evaristo Beccalossi nel 2013
Evaristo Beccalossi nel 2013
imago sportfotodienst

È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex attaccante dell'Inter e simbolo del calcio nerazzurro tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80.

Keystone-SDA

06.05.2026, 09:38

06.05.2026, 10:09

Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi è stato uno dei protagonisti più amati dai tifosi interisti, grazie al suo talento, alla fantasia e a un carattere fuori dagli schemi.

Il decesso è avvenuto nella notte alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da tempo dopo un malore accusato nel gennaio 2025.

In Germania, a Stoccarda, 14/08/1982, nell'amichevole, VfB Stoccarda - Inter Milano: da sinistra Kurt Niedermayer (VfB Stoccarda), Evaristo Beccalossi.
In Germania, a Stoccarda, 14/08/1982, nell'amichevole, VfB Stoccarda - Inter Milano: da sinistra Kurt Niedermayer (VfB Stoccarda), Evaristo Beccalossi.
IMAGO/Sportfoto Rudel

Giocatore di gran classe

Arrivato all'Inter nel 1978, vive le stagioni più importanti della sua carriera sotto la guida di Eugenio Bersellini, contribuendo alla conquista dello scudetto 1979-80 e della Coppa Italia 1981-82.

Con la maglia nerazzurra colleziona 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol, tra cui una memorabile doppietta nel derby del 28 ottobre 1979.

Giocatore di grande classe, dotato di dribbling e colpi di tacco, «il Becca» entra nell'immaginario collettivo anche per episodi iconici, come i due rigori sbagliati in sette minuti contro lo Slovan Bratislava in Coppa delle Coppe nel 1982.

Un momento diventato leggendario anche grazie al celebre monologo del comico Paolo Rossi.

Tra 6 giorni avrebbe compiuto 70 anni

Dopo l'esperienza all'Inter, lascia Milano nel 1984 per approdare alla Sampdoria, prima di chiudere la carriera nel 1991 dopo aver vestito anche le maglie di Monza, Barletta e Pordenone.

Negli anni successivi resta legato al calcio come opinionista televisivo e dirigente, ricoprendo anche il ruolo di capo delegazione delle giovanili della Federcalcio.

Beccalossi avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Figura amata e autentica, lascia un ricordo indelebile tra i tifosi e nella storia del calcio italiano.

Il 19.12.1982, Beccalossi durante una partita di Serie A, Inter - Juventus 0:0.
Il 19.12.1982, Beccalossi durante una partita di Serie A, Inter - Juventus 0:0.
imago images/Sportfoto Rudel

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