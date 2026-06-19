L’ex attaccante aveva 58 anni. La famiglia ha annunciato la scomparsa sui social e ha condiviso le parole che lui stesso aveva voluto lasciare.

Lutto nel calcio Addio a Igor Protti, aveva 58 anni: «Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale »

Il mondo del calcio dice addio a Igor Protti. L’ex attaccante, protagonista con le maglie di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, è morto a 58 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia.

A dare la notizia - poi riportata da vari media, fra cui RaiNews - è stata la famiglia, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati», si legge nel post. Poi le parole che Protti aveva chiesto di condividere dopo la sua morte: un saluto carico di emozione, rivolto ai familiari, agli amici e ai tifosi che lo avevano accompagnato lungo la sua carriera.

Nel suo ultimo messaggio, l’ex calciatore ha paragonato la vita a una partita arrivata al fischio finale. Ha ringraziato la sua «grande e meravigliosa famiglia», le persone che gli sono state vicine e i sostenitori delle squadre in cui aveva giocato, ricambiando l’affetto ricevuto negli anni.

Protti aveva scoperto il cancro a giugno dello scorso anno.

Capocannoniere a Bari, idolo a Livorno

Nato a Rimini nel 1967, Protti si era fatto conoscere al grande pubblico con il Messina, prima di vivere a Bari una delle stagioni più importanti della sua carriera, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

Con la maglia biancorossa diventò capocannoniere della Serie A, nonostante la retrocessione della squadra: un primato che lo rese un simbolo del calcio di provincia capace di entrare nella storia.

Dopo Bari arrivarono la Lazio, il Napoli e la Reggiana, prima del lungo capitolo con il Livorno, club con cui costruì un legame profondissimo. In Toscana divenne un idolo, trascinando la squadra e conquistando un posto speciale nel cuore dei tifosi.