Hai fretta? blue News riassume per te Folarin Balogun sarà a disposizione della nazionale statunitense negli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, nonostante la squalifica per cartellino rosso.

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con Gianni Infantino.

Durante il colloquio avrebbe semplicemente chiesto al presidente della FIFA di esaminare l'accaduto.

In una dichiarazione, anche Infantino conferma di aver avuto parlato con il presidente americano.

Infantino sottolinea che la decisione è stata presa da una commissione disciplinare indipendente della FIFA.

La revoca della squalifica inflitta all’attaccante statunitense Folarin Balogun ha suscitato perplessità in tutto il mondo. Non da ultimo perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto personale con una telefonata al presidente della FIFA Gianni Infantino a favore di Balogun.

Adesso anche il presidente della FIFA ha rilasciato una dichiarazione in merito.

Ecco la dichiarazione completa di Infantino

«Ho preso atto dei commenti pubblici relativi alla decisione della commissione disciplinare indipendente della FIFA in merito alla squalifica di Folarin Balogun e desidero ribadire in questa sede un principio fondamentale della leadership della FIFA.

Gli organi giurisdizionali della FIFA sono indipendenti. Operano in modo autonomo, applicano il regolamento disciplinare della FIFA e decidono sui casi sulla base delle norme vigenti e dei fatti concreti a loro sottoposti. La loro indipendenza è indispensabile per la credibilità e l’integrità del calcio e deve essere sempre rispettata.

Sì, discuto regolarmente questioni relative alla Coppa del Mondo FIFA con il presidente degli Stati Uniti e, in merito a questa vicenda, ho effettivamente ricevuto una telefonata dal presidente Donald Trump – così come ricevo telefonate da capi di Stato, rappresentanti di governo, figure del mondo del calcio e dirigenti del mondo degli affari di tutto il mondo su molti argomenti diversi.

Durante la nostra conversazione ho spiegato che è in corso un procedimento legale che coinvolge le autorità giudiziarie indipendenti della FIFA e che il caso sarà deciso a tempo debito dagli organi competenti. È così che funziona il sistema della FIFA, ed è un principio a cui mi atterrò sempre.

Leggo le decisioni della commissione disciplinare della FIFA non appena vengono pubblicate. A volte mi sorprendono. A volte sono d’accordo, altre volte no. Ciò che faccio sempre, però, è rispettare queste decisioni e l’autonomia degli organi che le adottano.

Che una decisione ci piaccia o meno personalmente è irrilevante. Il rispetto per le istituzioni indipendenti e lo Stato di diritto è ciò che tutela in ogni momento l’integrità delle nostre competizioni e la credibilità della FIFA».

La FIFA respinge il ricorso del Belgio, ma cancella il post

Poco dopo la dichiarazione di Infantino, la FIFA ha pubblicato un altro comunicato su X. Questa volta riguardava il ricorso del Belgio contro la decisione.

L'organo di governo del calcio mondiale ha scritto che il comitato d'appello della FIFA aveva dichiarato inammissibile la richiesta della Federazione calcistica belga.

«La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché la RBFA non è parte del procedimento e pertanto non può impugnare la decisione», affermava il messaggio. O meglio, così diceva, infatti è stato successivamente cancellato.

Il post su X cancellato dalla FIFA. X, @fifamedia