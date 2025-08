Aebischer Imago

Dopo tre stagioni in Emilia, Michel Aebischer lascerà il Bologna per approdare al Pisa.

SwissTXT Swisstxt

Il 28enne arriva in Toscana in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Con i rossoblù è sceso in campo 102 volte in tutte le competizioni, vincendo lo scorso maggio la Coppa Italia.