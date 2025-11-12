  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso Svizzera-Svezia Aebischer: «Sono pronto per sabato, ma non sono Freuler»

Swisstxt

12.11.2025 - 13:17

Rientrato dall'infortunio
Rientrato dall'infortunio
KEY

Michel Aebischer è tornato in Nazionale per essere protagonista, come lo era stato anche durante gli Europei.

SwissTXT

12.11.2025, 13:17

12.11.2025, 14:03

Un rientro importante il suo, dopo l'infortunio con il Pisa.

Il suo ruolo preferito? «Centrocampista difensivo, mi sento a mio agio e posso esprimermi al meglio», ha risposto il 28enne.

Quel posto, lasciato vuoto da Remo Freuler, è vacante. «Io sono pronto per sabato, ma credo che chi giocherà al suo posto non debba imitarne le qualità, perché è impossibile».

Sul collettivo elvetico invece ha concluso che «ha dimostrato di sapere gestire molto bene la pressione».

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Il tifone Kalmaegi riporta alla luce in Vietnam un relitto di 500 anni
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Qualificazioni ai Mondiali. Manzambi come sostituto di Freuler? «Da giovane ho giocato in tutte le posizioni»

Qualificazioni ai MondialiManzambi come sostituto di Freuler? «Da giovane ho giocato in tutte le posizioni»

Calcio. Segna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video

CalcioSegna un gol pazzesco nel bel mezzo di una tempesta di neve, ecco il video

Lutto nel calcio giovanile. È morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant

Lutto nel calcio giovanileÈ morta, a soli 21 anni, la portiera emergente statunitense Mia Hamant