Rientrato dall'infortunio KEY

Michel Aebischer è tornato in Nazionale per essere protagonista, come lo era stato anche durante gli Europei.

SwissTXT Swisstxt

Un rientro importante il suo, dopo l'infortunio con il Pisa.

Il suo ruolo preferito? «Centrocampista difensivo, mi sento a mio agio e posso esprimermi al meglio», ha risposto il 28enne.

Quel posto, lasciato vuoto da Remo Freuler, è vacante. «Io sono pronto per sabato, ma credo che chi giocherà al suo posto non debba imitarne le qualità, perché è impossibile».

Sul collettivo elvetico invece ha concluso che «ha dimostrato di sapere gestire molto bene la pressione».