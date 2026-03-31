Dramma

Il dramma Mondiale dell'Italia sembra non avere fine.

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Per la terza volta consecutiva la Nazionale azzurra non parteciperà alla massima competizione internazionale, eliminata agli spareggi dalla Bosnia, per 5-2 ai calci di rigore (1-1 al 120’). A Zenica hanno iniziato meglio gli azzurri, passati a condurre al 15' con Kean grazie anche a un erroraccio del portiere Vasilj. Al 43' Bastoni è stato espulso e nella ripresa i bosniaci hanno trovato il pari con Tabakovic. Ai rigori gli errori decisivi sono stati di Esposito e Cristante. La Bosnia sarà nel Gruppo B con la Svizzera.