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Calcio Ai Mondiali ci va la Bosnia

Swisstxt

31.3.2026 - 23:56

Dramma
Dramma

Il dramma Mondiale dell'Italia sembra non avere fine.

SwissTXT

31.03.2026, 23:56

Per la terza volta consecutiva la Nazionale azzurra non parteciperà alla massima competizione internazionale, eliminata agli spareggi dalla Bosnia, per 5-2 ai calci di rigore (1-1 al 120’). A Zenica hanno iniziato meglio gli azzurri, passati a condurre al 15' con Kean grazie anche a un erroraccio del portiere Vasilj. Al 43' Bastoni è stato espulso e nella ripresa i bosniaci hanno trovato il pari con Tabakovic. Ai rigori gli errori decisivi sono stati di Esposito e Cristante. La Bosnia sarà nel Gruppo B con la Svizzera.

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