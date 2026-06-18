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Calcio AIL Arena, il catering torna in mano all'FC Lugano, Blaser: «Scelta obbligata, ma non ottimale»

Swisstxt

18.6.2026 - 11:37

Martin Blaser
Martin Blaser
TP

La FC Lugano SA e Gabbani hanno rescisso consensualmente il contratto per il catering della AIL Arena.

SwissTXT

18.06.2026, 11:37

18.06.2026, 11:59

La decisione arriva dopo il test non riuscito durante la partita della Nazionale femminile contro Malta.

Il club bianconero ha ripreso in mano il Food Beverage. Il CEO Martin Blaser ha definito la scelta obbligata ma non ottimale.

L'obiettivo era allinearsi agli standard delle altre arene. I dirigenti vogliono riavviare il processo, che nel primo caso è durato diversi mesi, per trovare un nuovo partner. 

Gli abbonamenti venduti sono 2'836. I prezzi delle singole partite simili al vecchio Cornaredo, con base a 25.- franchi.

Intanto per gli abbonati la sfida di Conference League sarà inclusa se si giocherà come previsto il 23 luglio (50% di sconto se l’UEFA decidesse di invertire i campi e far giocare il 30 luglio l’FCL in casa).

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