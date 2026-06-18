La FC Lugano SA e Gabbani hanno rescisso consensualmente il contratto per il catering della AIL Arena.
La decisione arriva dopo il test non riuscito durante la partita della Nazionale femminile contro Malta.
Il club bianconero ha ripreso in mano il Food Beverage. Il CEO Martin Blaser ha definito la scelta obbligata ma non ottimale.
L'obiettivo era allinearsi agli standard delle altre arene. I dirigenti vogliono riavviare il processo, che nel primo caso è durato diversi mesi, per trovare un nuovo partner.
Gli abbonamenti venduti sono 2'836. I prezzi delle singole partite simili al vecchio Cornaredo, con base a 25.- franchi.
Intanto per gli abbonati la sfida di Conference League sarà inclusa se si giocherà come previsto il 23 luglio (50% di sconto se l’UEFA decidesse di invertire i campi e far giocare il 30 luglio l’FCL in casa).