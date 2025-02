Imago

Il difensore del City Akanji si è infortunato nella sfida persa contro il Real, uscendo all’intervallo per un problema muscolare.

SwissTXT Swisstxt

Secondo i media d’Oltremanica, lo svizzero sarà a riposo per tre mesi, il che vorrebbe dire saltare il ritiro della Nazionale in programma a marzo per le amichevoli contro Irlanda del Nord e Lussemburgo.