Manuel Akanji vestirà la maglia dell'Inter, mentre Benjamin Pavard lascia i nerazzurri. I tifosi si lamentano perché non capiscono le mosse di Beppe Marotta.
Il difensore della nazionale svizzera Manuel Akanji è da ieri, lunedì, il nuovo difensore dell'Inter.
Il guru di calciomercato Fabrizio Romano ha specificato come il difensore rossocrociato si trasferirà in prestito per una stagione all’Inter in cambio di 2 milioni e opzione definitiva d’acquisto fissata a 15.
Il pilastro della difesa della Nati di Yakin ha contribuito ai tanti successi degli ultimi anni del Manchester City, vincendo tra le altre cose una Champions League e due Premier. Prima di approdare in Premier League ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Basilea.
Se la notizia è stata accolta con entusiasmo dal calcio svizzero, i tifosi dell'Inter, una parte almeno, non sembrerebbero troppo contenti dell'acquisto fatto da Beppe Marotta.
Nonostante l'arrivo di un difensore di grande esperienza, solido, veloce e scaltro, in il sito italiano «sportvirgilio.it» riporta alcuni dei malumori dei tifosi della Beneamata.
I primi due motivi: freschezza e duttilità
Secondo alcuni Manuel, che ha 30 anni, non corrisponde al profilo del difensore giovane di cui l’Inter avrebbe avuto bisogno.
Inoltre, per molti, Akanji è un difensore centrale, sì di ottimo livello, ma capace di giocare solo al centro di una difesa a tre.
L'Inter invece, avrebbe una fragilità sul centro-destra: Yann Bisseck, mai veramente decollato, è sempre travolto dalle critiche, mentre Benjamin Pavard - spesso condizionato da problemi fisici che ne hanno fiaccato il rendimento, ha deciso di cambiare maglia.
Il terzo motivo: Pavard- Akanji
È ancora Pavard al centro delle discussioni e dei dubbi dei tifosi: è notizia di oggi: il francese passa al Marsiglia, come si ipotizzava da tempo.
La partenza di Pavard e l'arrivo dei Akanji, sui social, vengono interpretati male dai tifosi nerazzurri - smorzando l'entusiamo per l'arrivo dell'elvetico.
«Se viene Akanji e parte Pavard cosa cambia?», scrive un utente. «Se Pavard parte Akanji non ha senso», sottolinea un altro. «Akanji grande calciatore. Ma perché diavolo permette a Pavard di andarsene?», chiede un terzo.
«Bene un centrale come Akanji, ma la cessione di Pavard è l'ennesimo errore della proprietà che punta solo a ridurre il monte ingaggi» è l'attacco di un tifoso alla dirigenza.
«Akanji ha senso solo con la copertura di Pavard: Bisseck-Akanji-Bastoni potrebbe essere la difesa più scarsa mai avuta» è l'esagerazione scritta a mo' di provocazione da un altro utente.
Insomma, il rossocrociato ha scelto l'Inter sul Milan per poter ancora giocare in Champions, ma si sa: il calcio italiano ti può santificare nel giro di una stagione come può schiacciarti dopo poche giornate.
Akanji, dopo la pausa nazionale inizierà la sua nuova avventura a Milano.
Il suo futuro in Serie A è ancora tutto da scrivere.