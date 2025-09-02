  1. Clienti privati
«Non ha senso» Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

bfi

2.9.2025

Manuel Akanji, ha lasciato Manchester per un 'avventura italiana, all'Inter.
Manuel Akanji, ha lasciato Manchester per un 'avventura italiana, all'Inter.
KEYSTONE

Manuel Akanji vestirà la maglia dell'Inter, mentre Benjamin Pavard lascia i nerazzurri. I tifosi si lamentano perché non capiscono le mosse di Beppe Marotta. 

Igor Sertori

02.09.2025, 10:27

02.09.2025, 13:32

Calcio-mercato. Manuel Akanji approda in Serie A: giocherà con l'Inter

Calcio-mercatoManuel Akanji approda in Serie A: giocherà con l'Inter

Il difensore della nazionale svizzera Manuel Akanji è da ieri, lunedì, il nuovo difensore dell'Inter.

Il guru di calciomercato Fabrizio Romano ha specificato come il difensore rossocrociato si trasferirà in prestito per una stagione all’Inter in cambio di 2 milioni e opzione definitiva d’acquisto fissata a 15.

Il pilastro della difesa della Nati di Yakin ha contribuito ai tanti successi degli ultimi anni del Manchester City, vincendo tra le altre cose una Champions League e due Premier. Prima di approdare in Premier League ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Basilea.

Se la notizia è stata accolta con entusiasmo dal calcio svizzero, i tifosi dell'Inter, una parte almeno, non sembrerebbero troppo contenti dell'acquisto fatto da Beppe Marotta.

Nonostante l'arrivo di un difensore di grande esperienza, solido, veloce e scaltro, in il sito italiano «sportvirgilio.it» riporta alcuni dei malumori dei tifosi della Beneamata.

I primi due motivi: freschezza e duttilità

Secondo alcuni Manuel, che ha 30 anni, non corrisponde al profilo del difensore giovane di cui l’Inter avrebbe avuto bisogno.

Manuel Akanji saluta i tifosi dell'Inter a Milano, lunedì 1 settembre 2025.
Manuel Akanji saluta i tifosi dell'Inter a Milano, lunedì 1 settembre 2025.
KEYSTONE

Inoltre, per molti, Akanji è un difensore centrale, sì di ottimo livello, ma capace di giocare solo al centro di una difesa a tre.

L'Inter invece, avrebbe una fragilità sul centro-destra: Yann Bisseck, mai veramente decollato, è sempre travolto dalle critiche, mentre Benjamin Pavard - spesso condizionato da problemi fisici che ne hanno fiaccato il rendimento, ha deciso di cambiare maglia.

Il terzo motivo: Pavard- Akanji

È ancora Pavard al centro delle discussioni e dei dubbi dei tifosi: è notizia di oggi: il francese passa al Marsiglia, come si ipotizzava da tempo.

La partenza di Pavard e l'arrivo dei Akanji, sui social, vengono interpretati male dai tifosi nerazzurri - smorzando l'entusiamo per l'arrivo dell'elvetico.

«Se viene Akanji e parte Pavard cosa cambia?», scrive un utente. «Se Pavard parte Akanji non ha senso», sottolinea un altro. «Akanji grande calciatore. Ma perché diavolo permette a Pavard di andarsene?», chiede un terzo.

«Bene un centrale come Akanji, ma la cessione di Pavard è l'ennesimo errore della proprietà che punta solo a ridurre il monte ingaggi» è l'attacco di un tifoso alla dirigenza.

«Akanji ha senso solo con la copertura di Pavard: Bisseck-Akanji-Bastoni potrebbe essere la difesa più scarsa mai avuta» è l'esagerazione scritta a mo' di provocazione da un altro utente. 

Insomma, il rossocrociato ha scelto l'Inter sul Milan per poter ancora giocare in Champions, ma si sa: il calcio italiano ti può santificare nel giro di una stagione come può schiacciarti dopo poche giornate.

Akanji, dopo la pausa nazionale inizierà la sua nuova avventura a Milano.

Il suo futuro in Serie A è ancora tutto da scrivere. 

