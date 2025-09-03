  1. Clienti privati
Qualificazioni ai Mondiali Akanji con la testa rivolta alla Nazionale: «È un bene iniziare in casa»

Swisstxt

3.9.2025 - 13:36

Manuel Akanji è stato protagonista dell'ultima frenetica giornata di calciomercato, finendo all'Inter, ma la sua testa ora è rivolta alla Nazionale.

«Sono dinamiche di mercato, fino alla chiusura tutto può cambiare velocemente. È stato un tira e molla, ma volevo giocare in Europa, in Champions. E la mia prima maglia era di Vieri».

Adesso ci sono le qualificazioni ai Campionati mondiali: «Ci si gioca tutto in poco tempo, appena due mesi. Quindi dobbiamo essere concentrati al massimo, da subito. La cosa positiva è che iniziamo con due partite in casa, per questo ci aspettiamo sei punti. Non sarà facile».

«Non ha senso». Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

«Non ha senso»Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Giustizia. L'attaccante della Nati Breel Embolo si difende in tribunale a Basilea dalle accuse di minacce

GiustiziaL'attaccante della Nati Breel Embolo si difende in tribunale a Basilea dalle accuse di minacce

Giro d'affari da record. Un calciomercato da più di 3,5 miliardi per la Premier League, come tutta l'Europa insieme

Giro d'affari da recordUn calciomercato da più di 3,5 miliardi per la Premier League, come tutta l'Europa insieme

Calcio-mercato. Il portiere italiano Paolo Vismara in arrivo a Lugano?

Calcio-mercatoIl portiere italiano Paolo Vismara in arrivo a Lugano?