Manuel Akanji è stato protagonista dell'ultima frenetica giornata di calciomercato, finendo all'Inter, ma la sua testa ora è rivolta alla Nazionale.

«Sono dinamiche di mercato, fino alla chiusura tutto può cambiare velocemente. È stato un tira e molla, ma volevo giocare in Europa, in Champions. E la mia prima maglia era di Vieri».

Adesso ci sono le qualificazioni ai Campionati mondiali: «Ci si gioca tutto in poco tempo, appena due mesi. Quindi dobbiamo essere concentrati al massimo, da subito. La cosa positiva è che iniziamo con due partite in casa, per questo ci aspettiamo sei punti. Non sarà facile».