Manuel Akanji in conferenza stampa KEYSTONE

Sabato sera la Svizzera affronterà la Svezia a Ginevra per la penultima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo. Manuel Akanji ha risposto alle domande dei media giovedì mattina.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

La Svizzera potrebbe fare il prossimo grande passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo nella partita contro la Svezia. Per Manuel Akanji è importante non sottovalutare gli avversari, anche se la qualificazione diretta per gli scandinavi non è più possibile.

«Per loro si tratta ancora di play-off. Sicuramente verranno a dare il massimo», ha dichiarato il difensore centrale nella conferenza stampa di giovedì mattina.

«Con il nuovo allenatore, avranno un effetto sorpresa perché non sappiamo come si comporteranno».

Il nuovo allenatore della Svezia, Graham Potter, Manuel lo conosce dai tempi del Manchester City. Quando lavorava al Chelsea, le due squadre si sono incontrate nella stagione 2022/2023. Ma Akanji ha pochi ricordi.

Il centrale dell'Inter ricorda invece benissimo la sconfitta contro la Svezia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018: «Non è stato facile da digerire. Era il mio primo torneo importante. Abbiamo giocato una buona fase a gironi e poi abbiamo mostrato il nostro peggior gioco nel momento più importante».

Se la Svizzera giocherà una partita migliore contro la Svezia sabato, potrebbe quasi raggiungere le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Ora non ci pensa ancora, anche se la sua terza apparizione ai Mondiali si avvicina. «Ho vinto la Champions League con il City, rappresentare la propria nazione in una finale di un torneo è più importante della finale di CL. Si sente il sostegno di tutto il Paese, è una cosa speciale».