  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso Svizzera-Svezia Akanji: «Con un nuovo allenatore gli svedesi vorranno dare il massimo»

Andreas Lunghi

13.11.2025

Manuel Akanji in conferenza stampa
Manuel Akanji in conferenza stampa
KEYSTONE

Sabato sera la Svizzera affronterà la Svezia a Ginevra per la penultima partita di qualificazione alla Coppa del Mondo. Manuel Akanji ha risposto alle domande dei media giovedì mattina.

Redazione blue Sport

13.11.2025, 14:08

13.11.2025, 14:26

Qui la Nati. Anche Xhaka bacchetta Okafor dopo le sue polemiche: «Ha grande potenziale, ma...»

Qui la NatiAnche Xhaka bacchetta Okafor dopo le sue polemiche: «Ha grande potenziale, ma...»

La Svizzera potrebbe fare il prossimo grande passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo nella partita contro la Svezia. Per Manuel Akanji è importante non sottovalutare gli avversari, anche se la qualificazione diretta per gli scandinavi non è più possibile.

«Per loro si tratta ancora di play-off. Sicuramente verranno a dare il massimo», ha dichiarato il difensore centrale nella conferenza stampa di giovedì mattina.

«Con il nuovo allenatore, avranno un effetto sorpresa perché non sappiamo come si comporteranno».

Il nuovo allenatore della Svezia, Graham Potter, Manuel lo conosce dai tempi del Manchester City. Quando lavorava al Chelsea, le due squadre si sono incontrate nella stagione 2022/2023. Ma Akanji ha pochi ricordi.

Qualificazioni ai Mondiali. Manzambi come sostituto di Freuler? «Da giovane ho giocato in tutte le posizioni»

Qualificazioni ai MondialiManzambi come sostituto di Freuler? «Da giovane ho giocato in tutte le posizioni»

Il centrale dell'Inter ricorda invece benissimo la sconfitta contro la Svezia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018: «Non è stato facile da digerire. Era il mio primo torneo importante. Abbiamo giocato una buona fase a gironi e poi abbiamo mostrato il nostro peggior gioco nel momento più importante».

Se la Svizzera giocherà una partita migliore contro la Svezia sabato, potrebbe quasi raggiungere le qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Ora non ci pensa ancora, anche se la sua terza apparizione ai Mondiali si avvicina. «Ho vinto la Champions League con il City, rappresentare la propria nazione in una finale di un torneo è più importante della finale di CL. Si sente il sostegno di tutto il Paese, è una cosa speciale».

Verso Svizzera-Svezia. Aebischer: «Sono pronto per sabato, ma non sono Freuler»

Verso Svizzera-SveziaAebischer: «Sono pronto per sabato, ma non sono Freuler»

I più letti

Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta

Altre notizie

Calcio. Ecco gli stadi e il calendario ufficiali degli Europei 2028

CalcioEcco gli stadi e il calendario ufficiali degli Europei 2028

«È una crisi morale». Scandalo scommesse in Turchia, oltre 1'000 giocatori sospesi e 8 mandati d'arresto

«È una crisi morale»Scandalo scommesse in Turchia, oltre 1'000 giocatori sospesi e 8 mandati d'arresto

Calcio. Il bianconero Kendouci esordisce in un amichevole

CalcioIl bianconero Kendouci esordisce in un amichevole