Akanji furioso: «Una delle decisioni più dure e sbagliate che abbia mai visto»

Champions: controverso rigore al VAR in Liverpool-Inter

In Champions League il Liverpool ha battuto martedì sera l'Inter grazie a un controverso rigore concesso dopo il VAR. Il tutto creando un bel po' di maretta tra i tifosi, ma anche tra i giocatori. Il difensore svizzero Manuel Akanji ha criticato la decisione e chiesto intelligenza nelle partite cruciali.

Il Liverpool ha battuto l'Inter per 1-0 grazie a un controverso rigore assegnato dal VAR dopo che Alessandro Bastoni aveva tirato la maglia a Florian Wirtz poco prima della fine della partita.

Manuel Akanji critica la decisione presa e si lamenta del fatto che tali scene appaiono più drammatiche al rallentatore di quanto non siano in realtà in partita.

Tuttavia, esperti come Urs Meier e Marcel Reif giudicano il fallo come un chiaro rigore. Mostra di più

Nella partita di martedì sera di Champions League, il Liverpool si è imposto in casa dell'Inter per 1-0.

Florian Wirtz è stato tirato per la maglia dal neroazzurro Alessandro Bastoni in area di rigore poco prima della fine dell'incontro e l'arbitro tedesco Felix Zwayer ha deciso di assegnare il rigore dopo aver rivisto al VAR il filmato dell'azione.

Dominik Szoboszlai lo ha poi trasformato all'88° minuto, decretando la vittoria della squadra ospite.

«Siamo stati la squadra migliore. Non avremmo mai dovuto perdere questa partita e non avremmo dovuto uscirne con zero punti», ha dichiarato al termine dell'incontro Manuel Akanji.

Il giocatore della Nati ritiene che, in particolare in Champions League, vengano assegnati molti «rigori facili», anche in caso di fallo di mano o infrazioni simili. «Ho visto rigori assegnati anche se la palla toccava prima il piede e poi la mano. Per me questo non è mai un rigore», ha sottolineato il difensore.

Quello contro i Reds è anche uno dei rigori che, a suo avviso, ha meno senso. «Quando si riguarda un'azione al VAR al rallentatore, sembra sempre peggiore di quanto non sia in realtà: le maglie vengono spesso tirate in partita e nella maggior parte dei casi non è un fallo da rigore», ha detto con rabbia il 30enne.

Allo stesso tempo, lo svizzero ammette che l'azione di Bastoni è stata sfortunata: «Dobbiamo essere intelligenti quando il giocatore va verso la porta. Non dovremmo dare all'arbitro l'opportunità di assegnare un rigore in quella situazione. Non possiamo permetterci errori del genere».

Reif difende Wirtz: «Deve lasciarsi andare così»

Per l'ex arbitro Urs Meier, invece, il caso è «del tutto chiaro», anche se ritiene che si sarebbe anche potuto non fischiare il rigore. «Florian Wirtz cerca di allontanarsi e viene chiaramente trattenuto. Non si tratta solo di tenergli la maglia, è un chiaro impedimento all'azione», è la sua sentenza.

Marcel Reif non accetta l'accusa di simulazione rivolta a Wirtz: «Ovviamente deve segnalare in un qualche modo che viene trattenuto. Sono un grande sostenitore del fair-play, ma se Bastoni lo tira così a lungo, Wirtz deve lasciarsi cadere e chiarire che si è trattato di un fallo».

Perché se non lo fa, potrebbe non essere assegnato il rigore, spiega Reif.

Quest'ultimo si infuria ancora di più durante l'intervallo, quando viene analizzato il gol annullato (32') del difensore del Liverpool Ibrahima Konaté. Il VAR impiega ben quattro minuti e 50 secondi per arrivare alla (corretta) decisione. «Per me è uno scandalo», si arrabbia Reif per il lungo controllo.

Le lamentele non sono servite a nulla

Alla fine, tutte le lamentele dell'Inter non sono servite a nulla: dopo una partenza dominante con quattro vittorie (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat), la squadra ha subito due sconfitte contro Atlético Madrid e Liverpool.

Ora i neroazzurri attendono due grandi sfide: contro Arsenal (in casa) e Dortmund (in trasferta).

«In queste partite importanti, i piccoli dettagli fanno la differenza. Lo abbiamo visto contro l'Atlético su un calcio d'angolo, dove non abbiamo fatto bene il nostro lavoro», ha spiegato Akanji

E ha aggiunto: «Oggi non posso dare tutta la colpa all'arbitro... È anche nostra responsabilità fare la cosa giusta in campo e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo essere più furbi in queste situazioni, soprattutto contro squadre come questa».