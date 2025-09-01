  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio-mercato Manuel Akanji approda in Serie A: giocherà con l'Inter

Swisstxt

1.9.2025 - 15:16

Coi Citizens
Coi Citizens
KEY

Accostato solo qualche giorno fa al Milan, Manuel Akanji si sposterà sì in Serie A a Milano, ma sulla sponda nerazzurra dell'Inter.

SwissTXT

01.09.2025, 15:16

01.09.2025, 15:26

A riportare l’affare fatto è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha specificato come il difensore rossocrociato si trasferirà in prestito per una stagione all’Inter in cambio di 2 milioni e opzione definitiva d’acquisto fissata a 15.

Pilastro della Nazionale, il 30enne ha contribuito ai tanti successi degli ultimi anni del Manchester City, vincendo tra le altre cose una Champions League e due Premier.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato. Ecco il motivo

Video 

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Novità al Lugano. Arriva un nuovo assistente per Croci-Torti

Novità al LuganoArriva un nuovo assistente per Croci-Torti

Calcio-mercato. A Basilea arriva il difensore Flavius Daniliuc

Calcio-mercatoA Basilea arriva il difensore Flavius Daniliuc

Qualificazioni Mondiali 2026. Pierluigi Tami prima di Kosovo e Slovenia: «Non siamo i favoriti, ma sono ottimista»

Qualificazioni Mondiali 2026Pierluigi Tami prima di Kosovo e Slovenia: «Non siamo i favoriti, ma sono ottimista»