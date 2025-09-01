Coi Citizens KEY

Accostato solo qualche giorno fa al Milan, Manuel Akanji si sposterà sì in Serie A a Milano, ma sulla sponda nerazzurra dell'Inter.

A riportare l’affare fatto è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha specificato come il difensore rossocrociato si trasferirà in prestito per una stagione all’Inter in cambio di 2 milioni e opzione definitiva d’acquisto fissata a 15.

Pilastro della Nazionale, il 30enne ha contribuito ai tanti successi degli ultimi anni del Manchester City, vincendo tra le altre cose una Champions League e due Premier.