Le reazioni dopo il thriller dei rigori Akanji: «Quello è stato il mio ultimo rigore» – Vargas: «Non sapevo se sarei riuscito a giocare»

La Svizzera è ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dal 1954. Dopo il successo ai rigori contro la Colombia esplode la gioia nel clan rossocrociato.

Tra emozione, autocritica e orgoglio, i protagonisti raccontano una serata destinata a entrare nella storia del calcio svizzero.

Ruben Vargas: «Non sapevo nemmeno se sarei riuscito a giocare»

L'uomo che ha trasformato il rigore decisivo non nasconde l'emozione. «Non sapevo nemmeno se sarei riuscito a giocare. Sono semplicemente grato di aver potuto aiutare la squadra», racconta Vargas ai microfoni della «SRF».

L'esterno spiega di essersi presentato sul dischetto con grande fiducia: «Prima del rigore mi sentivo molto sicuro. Il fatto di essere riuscito a segnare proprio quello decisivo è semplicemente fantastico».

Gregor Kobel: «È un risultato straordinario»

Tra i grandi protagonisti della serata c'è anche Gregor Kobel, autore di una parata decisiva nella lotteria dei rigori.

«Ho ancora bisogno di qualche minuto per rendermi conto di tutto. Arrivare ai quarti di finale dei Mondiali è un risultato straordinario», dice il portiere.

«È un momento molto emozionante per me e per tutti. È un privilegio enorme poter vivere un'esperienza del genere. Durante tutta la partita sono stato piuttosto rilassato, mi sentivo benissimo.»

«È stata una partita molto difficile, una vera e propria trasferta con tutti quei tifosi. Sono un po' senza parole per quello che abbiamo vissuto oggi».

Manuel Akanji: «È stato un rigore catastrofico»

Nonostante la qualificazione, Manuel Akanji è molto severo con sé stesso dopo l'errore dal dischetto.

«Ho detto a Muri: quello è stato l'ultimo rigore che ho tirato. È stato un rigore catastrofico. Ho cambiato idea all'ultimo momento. Eppure è la regola più antica: nei rigori non si deve mai cambiare idea».

Il roccioso difensore aggiunge: «Poi sono scivolato un po' e la palla è finita circa quattro metri sopra la porta. Ma sono incredibilmente orgoglioso della squadra per come ha reagito. I tiratori successivi hanno trasformato con grande sicurezza».

Murat Yakin: «Ci siamo meritati questa qualificazione»

Il ct rossocrociato dedica il successo a tutto l'ambiente della Nazionale. «Sono felice per tutti: giocatori, staff e anche per i tifosi. Finalmente siamo riusciti a liberarci di questa maledizione dei rigori».

Yakin elogia poi Gregor Kobel: «Sta disputando un torneo fantastico e lo ha dimostrato anche oggi».

Sul piano tattico sorride, senza svelare i propri segreti: «Non credo che vogliate conoscere il mio piano di gioco. Ma finché funziona, mi dà ragione».

Infine conclude: «È stata una grande battaglia e penso che ci siamo meritati la vittoria».

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