Verso Inter-Milan Akanji scalda già il derby

Swisstxt

2.9.2025 - 12:33

Manuel Akanji
Manuel Akanji
Imago

 Sembrava destinato al Milan, invece l’ultimo giorno di mercato Manuel Akanji è finito all’Inter.

SwissTXT

02.09.2025, 12:33

02.09.2025, 13:16

«Non ha senso». Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

«Non ha senso»Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti

Un vero e proprio derby di mercato, che il difensore nella Nazionale rossocrociata ha acceso ancora di più con le sue prime parole da giocatore nerazzurro.

«E' stato davvero molto facile scegliere l’Inter, perché per me è il più grande club d’Italia e uno dei migliori al mondo», ha dichiarato il 30enne.

L'ex difensore del Manchester City ha ammesso di aver sentito Sommer prima di accettare: «Yann mi ha scritto un messaggio e offerto il suo aiuto, non vedo l’ora di incontrarlo».

