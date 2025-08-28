  1. Clienti privati
Dopo Jashari e Athekame Il Milan punta ancora sulla Svizzera: nel mirino c'è Manuel Akanji 

Swisstxt

28.8.2025 - 13:28

Akanji
Akanji
Reuters

Dopo che si è raffreddata la pista verso la Turchia e il Galatasaray, per Manuel Akanji si è aperta la strada verso il Milan.

SwissTXT

28.08.2025, 13:28

28.08.2025, 13:32

Dopo Ardon Jashari. Milan sempre più rossocrociato: arriva anche Zachary Athekame

Dopo Ardon JashariMilan sempre più rossocrociato: arriva anche Zachary Athekame

Il nazionale rossocrociato sarebbe in cima alla lista dei difensori graditi a Massimiliano Allegri.

Il City chiederebbe 15 milioni di euro per liberare il 30enne. L’elvetico dovrebbe però diminuire le sue pretese salariali per chiudere la trattativa.

Intanto i rossoneri hanno rinforzato l’attacco on l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea.

Charles Pickel ha invece lasciato la Serie A e la Cremonese (che sta putnando Jamie Vardy) direzione Espanyol di Barcellona.

