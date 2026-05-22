Beckham

Il Lugano continua a lavorare sul fronte mercato e in pochi giorni ha ufficializzato anche il suo secondo acquisto per la prossima stagione: Beckham David Castro Espinosa.

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Ala sinistra di 22 anni, il colombiano proviene dal campionato del proprio paese dove giocava con i Millionarios e ha firmato sul Ceresio fino al 2029. Nel 2026 ha collezionato 20 partite e 4 gol tra campionato e Copa Sudamericana.

Così Pelzer: «Nonostante sia ancora giovane, ha già superato le 100 presenze tra i professionisti. Grazie alla sua rapidità e alle sue qualità tecniche potrà offrirci ulteriori soluzioni»