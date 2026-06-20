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Calcio Al Marocco basta una fiammata

Swisstxt

20.6.2026 - 02:12

In gol dopo 70»
In gol dopo 70»
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esordio, il Marocco ha trovato la sua prima vittoria nei Mondiali nordamericani ed ora ha già più di un piede nei 1/16 di finale.

SwissTXT

20.06.2026, 02:12

Dopo il pareggio con il Brasile all’ A Boston ai nordafricani è bastata la fiammata iniziale di Saibari per superare la Scozia 1-0. Superato il primo giro di orologio da pochi secondi l’attaccante del PSV, che è vicino al passaggio al Bayern Monaco, ha sbloccato il punteggio al primo tiro in porta, un potente diagonale su cui il malcapitato Gunn nulla ha potuto. Da lì in poi la partita è stata piuttosto chiusa e la Scozia è andata vicina al pari solo con McTominay all'85.

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