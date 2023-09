La CT Montse Tomé attende le sue giocatrici KEY

Dopo aver riaffermato di non voler indossare la maglia della Roja, sei giocatrici, cinque delle quali in sciopero, hanno raggiunto il ritiro della Spagna.

Lunedì la nuova CT Montse Tomé aveva stupito chiamando, per le sfide di Nations League (compresa quella con la Svizzera) 15 campionesse del mondo ed altre giocatrici che avevano domandato di non essere convocate in attesa di cambiamenti nella Federazione.

