L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera conseguendo la licenza UEFA Pro, il massimo riconoscimento per gli allenatori di calcio. In quale squadra debutterà come coach l'ex bianconero?

Hai fretta? blue News riassume per te Alessandro Del Piero è ufficialmente diventato allenatore: ha ottenuto la prestigiosa licenza UEFA Pro.

Questo è il più alto livello di qualificazione per gli allenatori di calcio.

È stato proprio l'ex juventino ad annunciarlo su Instagram: «Da oggi potete anche chiamarmi Mister», ha scritto.

Del Piero ha ringraziato la FIGC e i docenti che lo hanno guidato nel suo percorso, ma anche la moglie e i figli che si sono presentati alla discussione della sua tesi. Mostra di più

Alessandro Del Piero ha ufficialmente intrapreso la carriera di allenatore, come riporta, tra gli altri, l'ANSA.

L'ex capitano della Juventus ha ottenuto la prestigiosa licenza UEFA Pro, il più alto livello di qualificazione per gli allenatori di calcio, dopo aver completato con successo l'esame finale e la discussione della tesi presso il centro tecnico di Coverciano.

L'annuncio è stato dato dallo stesso ex calciatore tramite il suo profilo Instagram, dove ha espresso la sua gratitudine: «Da oggi potete anche chiamarmi Mister», ha scritto.

Dove debutterà il nuovo tecnico?

Del Piero ha ringraziato la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e tutti i docenti che lo hanno guidato durante il corso, esprimendo riconoscenza verso coloro che hanno condiviso con lui questo significativo percorso formativo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai suoi figli e a sua moglie per il supporto ricevuto durante gli anni di studio e per la sorpresa di presentarsi a Firenze in occasione della discussione della sua tesi.

Quest'ultima rappresenta una parte fondamentale delle sue esperienze professionali e personali, nonché la sua visione del calcio e del ruolo da coach.

Adesso resta da vedere in quale squadra debutterà come tecnico.

Chissà, che non sarà proprio il prossimo allenatore bianconero?

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.