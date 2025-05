Alesander-Arnold Imago

Il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio del terzino inglese Trent Alexander-Arnold, con cui ha firmato un contratto valido per le prossime sei stagioni.

Il 26enne, in arrivo dal Liverpool, sarà a disposizione dei Blancos già a partire dal Mondiale per club in programma dal 14 giugno.