Gianni Allioski crede nella sua squadra. blue Sport

Dopo otto anni all'estero, Gianni Allioski è tornato a Lugano quest'estate con grandi ambizioni. D'altra parte, né il club né lui personalmente sono riusciti a realizzare le loro ambizioni, per ora.

Gianni Alioski, dopo otto anni tra Inghilterra, Arabia Saudita e Turchia, da qualche settimana è tornato a Lugano. Cosa è cambiato?

Il Lugano è sicuramente diventato un club con le spalle più forti, con un nuovo proprietario. Anche le infrastrutture sono più professionali di allora. E quando il nuovo stadio sarà terminato, sarà sicuramente un'altra cosa. La città di Lugano è sempre la stessa, tranquilla e familiare. Mi sono sentito di nuovo a casa.

Vivi nello stesso posto del 2016?

No. Ma la città è sempre la stessa.

La città è sempre la stessa. Come sei cambiato in questo periodo? Come persona, come calciatore?

Il periodo all'estero mi ha dato molta esperienza, sicuramente sono diventato più intelligente in campo e ho più stabilità. Come persona sono sicuramente maturato.

Hai già giocato con Mattia Bottani. Chi altro conoscevi dalla tua prima esperienza in Ticino?

Sicuramente conosco bene Botta, nessun altro degli attuali giocatori erano qui durante la mia prima parentesi. Qualche membro dello staff, ma niente di più.

Sono sempre stato in contatto con l'allora presidente Renzetti. Però conoscevo di vista i miei attuali compagni di squadra, ovviamente, perché seguivo il Lugano.

Avrà immaginato l'inizio della stagione in modo diverso. Perché il Lugano ha faticato così tanto a uscire dai blocchi di partenza?

Sicuramente immaginavo un inizio diverso. Ma dobbiamo semplicemente essere più compatti, più composti. Finora non siamo riusciti a portare in campo la nostra qualità per 90 minuti. Questa è una delle cose che ci è mancata.

Anche tu non sei stato ancora del tutto convincente. Hai ancora bisogno di un po' di tempo per prendere confidenza? Ti manca ancora il ritmo?

Ho sentito spesso questa domanda. A Lugano ci si ricorda di Gianni, che giocava come ala e faceva tanti gol e assist. Ora gioco in una posizione diversa, attualmente come terzino sinistro.

Non posso fare gol o assist in ogni partita. Ma sarebbe certamente possibile. Sono uno che ci lavora. Voglio migliorare ogni giorno, indipendentemente da dove gioco.

Non molto tempo fa ha vinto la Champions League Asiatica con l'Al-Ahli. Con quali compagni di squadra sei ancora in contatto?

Ho ancora un ottimo rapporto con l'Al-Ahli in generale, mi sono trovato benissimo. Ci sono molti giocatori con cui sono ancora in contatto, come Kessié, Demiral, Mahrez, Ibanez e Firmino. Abbiamo tutti una chat in cui a volte ci congratuliamo a vicenda dopo le partite.

Quando ti sei trasferito a Lugano, hai detto che volevi vincere un titolo anche con i bianconeri. La Coppa quest'anno non è già più possibile, anche l'Europa è andata. Il campionato è ancora alla vostra portata?

Sì, sono ancora di questa opinione. La stagione è lunga. Finché tutto è ancora possibile, noi ci crediamo. Perché sappiamo che possiamo vincere tutte le partite se mettiamo in campo la nostra qualità per tutti i 90 minuti. Finché sarà possibile, continueremo a lottare.