Thun – Lugano 0:1 Super League | 34° turno | stagione 25/26 25.04.2026

Niente festeggiamenti per il titolo sabato sera a Thun: il Lugano batte la capolista per 1-0 alla Stockhorn Arena. Ezgjan Alioski trasforma con sicurezza un rigore nel finale e rovina la festa a Lustrinelli e i suoi.

In un finale intenso, in cui entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, il Lugano ha ottenuto il rigore decisivo nei minuti di recupero in seguito dell'atterramento di Belhadj in area.

Il neoentrato Ezgjan Alioski lo ha trasformato al 97° minuto con un potente tiro centrale.

I ticinesi si sono così imposti per la terza volta consecutiva per 1-0 sul Thun.

Come già negli ultimi due scontri diretti, l'allenatore Mattia Croci-Torti ha preparato la sua squadra in modo eccellente. Gli ospiti non hanno concesso quasi nulla in difesa e hanno mantenuto il dominio aereo sui calci da fermo.

La partita è stata confusa, caratterizzata da duelli molto energici e accesi scontri verbali, ma con poche occasioni da gol.

Il Lugano raggiunge così il San Gallo al secondo posto a 60 punti. Il Thun lascia così sul campo di casa il primo match point. La festa è solo rinviata.