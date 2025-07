Alioski: «Sono qui per vincere qualcosa con il Lugano»

Ezgjan Alioski vuole vincere. Keystone

Ezgjan Alioski torna a Lugano dopo oltre nove anni all'estero. Il terzino ha grandi progetti per i bianconeri. Guardate la partita Lugano-Thun in diretta esclusiva su Swisscom TV e blue TV.

Ezgjan Alioski è uno dei grandi trasferimenti estivi del Lugano.

In passato Alioski ha giocato in Ticino e ha collezionato 54 presenze con il Lugano.

Tornato sulle rive del Ceresio, Alioski vuole arricchire la sua collezione di trofei dopo aver vinto titoli con Leeds, Fenerbahce e Al-Ahli.

L'FC Lugano ha annunciato in pompa magna il trasferimento di Ezgjan Alioski. L'ex junior dello YB torna nel club che ha creduto in lui e lo ha reso un giocatore di Super League.

Nel 2017 Alioski ha lasciato il Ticino per intraprendere un'avventura all'estero, dall'Inghilterra all'Arabia Saudita passando per la Turchia. Ha vinto il campionato con il Leeds ed è stato promosso in Premier League, ha vinto la Coppa con il Fenerbahçe e infine si è laureato vincitore della Champions League con l'Al-Ahli in maggio.

La costante fiducia in se stesso

Una volta lasciato lo YB dopo l'U21, il palmarès di Alioski è degno di nota. Ma cosa ha imparato durante la sua carriera? «Nel calcio tutto è possibile», risponde a blue Sport. E ha sempre creduto in se stesso: «Se non sei abbastanza bravo per qualcuno, lo sei di sicuro per qualcun altro».

Ed è certamente abbastanza bravo per l'FC Lugano. Nel febbraio 2016 ha debuttato in Super League nel sud della Svizzera e in 54 partite in tutte le competizioni ha segnato 20 gol e realizzato 16 assist.

Voglia di altri titoli

Nove anni e mezzo dopo il suo debutto nella massima divisione svizzera, Alioski è tornato. Con un obiettivo: vincere titoli: «Sono venuto qui per fare bene, voglio vincere qualcosa con questa squadra».

Il Lugano è stato vicino a vincere il titolo della Coppa 2023 senza di lui, ma la prossima volta lui vuole farne parte: «Sono molto fiducioso di poter vincere qualcosa anche con il Lugano».

