L'anno scorso con la casacca del Losanna Imago

Aliou Baldé continuerà a giocare in Super League, ma non più con il Losanna come accaduto nella stagione passata.

SwissTXT Swisstxt

L’attaccante guineano è stato ceduto in prestito al San Gallo dal Nizza, proprietario del cartellino fino al 2028.