Il Losanna ha annunciato di essersi rinforzato con l’arrivo in prestito per 6 mesi dell’ Il 22enne guineano torna quindi sulle rive del Lemano dopo un suo primo passaggio nel 2023, quando aveva contribuito con 5 reti e 4 assist alla promozione in SL dei biancoblù. Prestato al Bochum dal Nizza, in questa stagione il giovane ha disputato 5 partite con i tedeschi.