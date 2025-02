Nacho Aliseda freshfocus

Nacho Aliseda non giocherà più in Europa in questa stagione. Il Lugano ha deciso di escludere dalla lista UEFA (inserito Koutsias al suo posto) l’attaccante argentino che sarà costretto a osservare un nuovo periodo di stop di circa 2 mesi.

Swisstxt

Costretto già a saltare le ultime partite del 2024, il 24enne di Buenos Aires ha riportato un problema a una coscia dopo un contrasto aereo nel match con il San Gallo.

Lukas Mai non ha subito lesioni e potrebbe dal canto suo recuperare per il GC. In dubbio per sabato anche Shkelqim Vladi, fermato dall'influenza.