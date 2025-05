Alisha Lehmann non vestirà la maglia della Nazionale svizzera alle prossime partite di Nations League

L'allenatrice della Nazionale Pia Sundhage ha annunciato la squadra che ha scelto per le prossime partite di Nations League. Si tratta dell'ultima prima dell'avventura del Campionato Europeo in estate. Come l'ultima volta, all'appello mancano Alisha Lehmann e Coumba Sow. Riola Xhemaili è invece tornata in squadra.

Sandro Zappella, Jan Arnet Jan Arnet

La Nazionale svizzera affronterà la Francia in trasferta il 30 maggio e la Norvegia in casa il 3 maggio nella Nations League. Rispetto all'ultima formazione, l'allenatrice Pia Sundhage non ha apportato grandi cambiamenti. Come a marzo, all'appello mancano Alisha Lehmann e Coumba Sow.

«Coumba ha ancora la possibilità di partecipare al Campionato Europeo, naturalmente. Penso che sia fantastico avere così tanta concorrenza a centrocampo», ha detto Sundhage.

«Nel caso di Alisha, non ha avuto modo di allenarsi molto in partita. Ha anche avuto dei piccoli infortuni di recente. Vediamo come andranno le prossime settimane», ha aggiunto.

Anche Naomi Luyet non è stata convocata in squadra. «È stata infortunata a lungo, non vogliamo affrettare le cose. Penso che sarebbe stato troppo presto», ha spiegato ancora Sundhage.

Xhemaili, Beney e Riesen di nuovo in squadra

Riola Xhemaili, invece, è tornata. L'allenatrice della Nazionale chiarisce di non essere soddisfatta dei gol segnati dai suoi attaccanti di recente: «Riola è brava in aria e ha segnato molti gol. Questa è l'occasione per far vedere cosa può portare alla squadra».

Anche Iman Beney farà parte della squadra. La 18enne si è laureata campionessa svizzera contro il Grasshoppers sabato scorso. Anche Nadine Riesen, che ha saltato l'ultimo turno di aprile a causa della Champions League, è tra le convocate, così come Sandrine Mauron.

Dopo quattro partite, le svizzere sono al quarto e ultimo posto nel Gruppo A2 della Nations League. La Francia è in testa alla classifica senza aver perso punti, mentre la Norvegia, al secondo posto, ha 4 punti e precede l'Islanda (3) e la Svizzera (2).

Sundhage ha sottolineato in conferenza stampa che la porta è ancora aperta per le giocatrici che non sono stata incluse.

Le cose si faranno davvero serie il 2 luglio, con la partita inaugurale dei Campionati Europei contro la Norvegia. Il gruppo svizzero comprende anche l'Islanda (6 luglio) e la Finlandia (10 luglio).