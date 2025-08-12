L'esperienza di Alisha Lehmann alla Juventus è durata una stagione, ora l'attende una nuova avventura, sempre il Serie A, al Como. KEYSTONE

Ormai è fatta. Alisha Lehmann è da oggi una giocatrice del Como. La nazionale svizzera, dopo una stagione a Torino, ha lasciato il prestigioso Club bianconero per la società lariana.

Igor Sertori bfi

Il Como Women è un Club di Serie A femminile, che nulla ha a che fare con la società maschile che milita in Serie A.

Il Club appartiene al gruppo di investimento Mercury13, di cui fanno parte tra gli altri Giorgio Chiellini (ex Juventus) e Juan Mata (ex Manchester United).

La 26enne dice di aver scelto la società lariana in quanto si tratta di un «club indipendente che svolgendo un lavoro di leadership. Si tratta di un progetto con obiettivi e una visione reali».

Contento il presidente Verdun: «Alisha porta talento, personalità e passione». Oltre a più di 16 milioni di follower. Mostra di più

Perché una calciatrice di fama mondiale come Alisha Lehmann ha deciso di passare dalla Juventus al Como, Club che milita nella parte bassa della classifica della Serie A femminile?

Soprattutto considerando che la giocatrice della Nazionale svizzera ha vinto sia il campionato italiano che la Coppa Italia con la Juve nella scorsa stagione.

È vero che a Torino la bernese ha avuto solo un ruolo secondario nei trionfi delle bianconere della scorsa stagione, entrando in campo dal primo minuto solo in due occasioni, mentre al Como dovrebbe avere più minuti di gioco. Un motivo più che sufficiente?

Non proprio. La stessa Lehmann in un'intervista al quotidiano inglese «Guardian» ha spiegato che il Como è «un club indipendente che si concentra esclusivamente sul calcio femminile».

In effetti, l'FC Como Women non ha nulla a che vedere con il Como 1907, il club maschile che milita in Serie A.

Il club appartiene invece al gruppo di investimento Mercury13, che lo ha rilevato lo scorso anno e si è posto l'obiettivo di diventare il primo gruppo a possedere più club nel calcio femminile.

Tra gli investitori figurano anche l'ex difensore della Nazionale italiana Giorgio Chiellini e l'ex Manchester United Juan Mata. «Ho capito subito che si trattava di un progetto con un obiettivo e una visione reali. Firmare con il Como mi è sembrata la scelta giusta», ha detto la 26enne.

Una società che si concentra esclusivamente sul calcio femminile è per lei importante. «Ci troviamo in una fase in cui il calcio femminile può definire se stesso. E club indipendenti come il Como stanno svolgendo un lavoro di leadership in questo senso».

Insomma, non si tratta solo di vincere le partite, ma di costruire qualcosa di sostenibile e duraturo, addirittura innovativo, sotto alcuni aspetti.

Il presidente del club Nicola Verdun è felice del nuovo acquisto: «Alisha Lehmann non porta solo il suo talento sul campo, ma anche la sua personalità e la sua passione».

Ma non solo. La calciatrice elvetica porta in dote anche 16,7 milioni di follower su Instagram, che in futuro saranno inondati di foto e video della sua vita quotidiana a Como. Un bel colpo per la società lariana, che di seguaci sui social ne ha 19mila.