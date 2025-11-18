  1. Clienti privati
Sul lago di Como Alisha Lehmann ha subito un furto con scasso, ma commenta con umorismo

Jan Arnet

18.11.2025

Alisha Lehmann denuncia un furto con scasso su Instagram.
Alisha Lehmann denuncia un furto con scasso su Instagram.
Keystone

Shock per Alisha Lehmann: la giocatrice della Nazionale denuncia un furto con scasso su Instagram. Dopo che degli sconosciuti hanno messo a soqquadro il suo appartamento, la 26enne appare infastidita, ma risponde con umorismo.

Redazione blue Sport

18.11.2025, 09:32

«La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo», ha scritto Alisha Lehmann nella sua storia di Instagram a corredo di un video che mostra la devastazione. 

La bernese non commenta ulteriormente cosa sia successo esattamente o se si tratti di un'effrazione nel nuovo appartamento a Como.

Instagram/alishalehmann7

In realtà, di recente, la calciatrice aveva parlato con entusiasmo della sua nuova casa sul lago di Como. «Tra tutti i posti in cui ho vissuto finora, a Como mi sento più a casa», aveva detto durante una conferenza stampa organizzata dalla squadra nazionale.

Lehmann condivide regolarmente le impressioni della sua casa in Italia con i suoi 16 milioni di follower su Instagram.

