Alisha Lehmann deve cambiare ruolo: «Io terzina? Ha sorpreso anche me»

L'allenatrice della Nazionale Pia Sundhage sembra amare la trasformazione degli attaccanti in difensori: dopo Iman Beney e Meriame Terchoun, ora è il turno di Alisha Lehmann.

Alisha Lehmann, attaccante della Juventus e superstar dei social, è stata selezionata per la Nazionale svizzera degli Europei.

A sorpresa però, non giocherà come attaccante. L'allenatrice Pia Sundhage ha recentemente dichiarato in una nota che la vede come difensora.

«Ha sorpreso anche me»

blue Sport vuole sapere se anche lei è rimasta sorpresa dai piani dell'allenatrice.

La 26enne ammette: «Sì, all'inizio sono rimasta sorpresa quando l'ho saputo».

Poi usa una frase tipica dei calciatori e delle calciatrici e dice: «Accetto questa sfida e darò il massimo, indipendentemente da dove giocherò. Alla fine della giornata, è tutta una questione di squadra. Vogliamo vincere insieme, non importa in quale ruolo».

Terchoun: «Ho imparato ad adattarmi»

Sembra che la riorganizzazione del caoch segua un sistema.

La svedese ha già trasformato in terzina l'attaccante dell'YB Iman Beney, che si trasferirà al ManCity dopo l'Europeo.

La coach non vuole sentirsi dire che Beney viene privata delle sue grandi capacità di attaccante. «Sono testarda», ammette.

Anche Meriame Terchoun subirà lo stesso destino di Lehmann e Beney. La 29enne, ala del Digione, in Francia, in nazionale dovrebbe giocare come terzina.

«Con la mia esperienza, ho imparato ad adattarmi. Per me è meno problematico, ho già lavorato molto in difesa come attaccante e ora ho avuto un po' più di tempo per adattarmi. Non è stato facile, ma mi va benissimo».

Le possibilità di giocare contro la Norvegia, mercoledì, sono maggiori però per Terchoun e Beney che per Lehmann. Vedremo.

Alla domanda sul suo ruolo in squadra, la ragazza che ha oltre 16 milioni di follower in Instagram ha risposto: «Sto bene con tutti e cerco di tenere tutti di buon umore».

