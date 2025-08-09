  1. Clienti privati
Nuovo capitolo in Serie A Alisha Lehmann lascia la Juve e si trasferisce al Como Women

9.8.2025 - 11:15

Alisha Lehmann
Alisha Lehmann
archivio Imago

La calciatrice svizzera lascia Torino per unirsi alla squadra lombarda, parte del progetto innovativo di Mercury/13, che mira a creare una rete di squadre femminili a livello globale. Tra gli investitori figura anche Giorgio Chiellini.

Sara Matasci

09.08.2025, 11:15

09.08.2025, 11:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alisha Lehmann, dopo aver collezionato 22 presenze e segnato 2 gol con la Juventus Women, si prepara a una nuova avventura calcistica in Italia.
  • La calciatrice svizzera si unirà al Como Women, distinto dal Como maschile degli Hartono, e che è di proprietà del fondo americano Mercury/13 e compete nella Serie A femminile.
  • Nel marzo 2024, Mercury/13 ha acquisito il Como Women con l'obiettivo di sviluppare un progetto simile al City Football Group, ma focalizzato esclusivamente sul calcio femminile.
Mostra di più

Alisha Lehmann, dopo aver collezionato 22 presenze e segnato 2 gol con la Juventus Women, si prepara a una nuova avventura calcistica in Italia.

Come riporta «LaGazzetta.it», la calciatrice svizzera, nota anche per la sua relazione passata con il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, si unirà al Como Women. Questo club, distinto dal Como maschile degli Hartono, è di proprietà del fondo americano Mercury/13 e compete nella Serie A femminile.

Nel marzo 2024, Mercury/13 ha acquisito il Como Women con l'obiettivo di sviluppare un progetto simile al City Football Group, ma focalizzato esclusivamente sul calcio femminile.

L'iniziativa, guidata da Victoire Cogevina Reynal, co-fondatrice del gruppo, mira a creare una rete di squadre femminili tra Europa e America Latina. Nonostante il Como Women sia attualmente l'unico club sotto il controllo del fondo, Mercury/13 ha pianificato investimenti per 100 milioni di dollari per espandere il progetto.

Recentemente, il progetto ha visto l'ingresso di nuovi investitori di rilievo, tra cui l'ex stella del Chelsea e del Manchester United Juan Mata e Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus e co-proprietario del Los Angeles FC.

L'arrivo di Alisha Lehmann, che vanta un seguito di 17 milioni di follower su Instagram, è destinato a portare ulteriore visibilità al progetto innovativo di Mercury/13 e Victoire Cogevina.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

