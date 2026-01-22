  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di chi si tratta Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno

Jan Arnet

22.1.2026

Alisha Lehmann condivide su Instagram alcuni momenti della sua sfera privata nel giorno del suo compleanno e sorprende i fan con una dichiarazione d'amore.

Jan Arnet

22.01.2026, 11:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alisha Lehmann rende pubblica la sua nuova relazione nel giorno del suo 27esimo compleanno.
  • La giocatrice della Nazionale svizzera mostra per la prima volta su Instagram il suo nuovo compagno Montel McKenzie.
  • L'uomo è un ex concorrente di «Love Island» ed è attivo, tra l'altro, nella Baller League UK.
Mostra di più

Alisha Lehmann fa scalpore nel giorno del suo 27esimo compleanno: la giocatrice della Nazionale svizzera ha mostrato per la prima volta pubblicamente il suo nuovo compagno su Instagram, condividendo diverse foto affettuose che raccontano la loro felicità insieme.

L'uomo al suo fianco si chiama Montel McKenzie. Il 28enne inglese è noto per aver partecipato al reality «Love Island» e gioca a calcio: attualmente milita nel Folkestone Invicta, nella Isthmian League Premier Division in Inghilterra.

McKenzie fa inoltre parte della Baller League UK, la lega in cui gioca anche Lehmann.

Sul lago di Como. Alisha Lehmann ha subito un furto con scasso, ma commenta con umorismo

Sul lago di ComoAlisha Lehmann ha subito un furto con scasso, ma commenta con umorismo

Sul suo profilo Instagram, McKenzie le fa gli auguri con le parole «Happy Birthday baby» e condivide foto e video della loro quotidianità insieme. Un bacio intimo non lascia dubbi sulla relazione.

Lehmann risponde pubblicamente con un chiaro «Ti amo». Nelle sue storie Instagram pubblica inoltre una serie di immagini, tra cui una foto con il suo nuovo fidanzato.

In passato, Lehmann è stata a lungo legata al calciatore professionista brasiliano Douglas Luiz. Successivamente ha reso pubblica anche la sua relazione con l'ex compagna di squadra Ramona Bachmann.

I più letti

Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
Il mondo intero potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza
L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Di più su Alisha Lehmann

Sul lago di Como. Alisha Lehmann ha subito un furto con scasso, ma commenta con umorismo

Sul lago di ComoAlisha Lehmann ha subito un furto con scasso, ma commenta con umorismo

Calcio. Alisha Lehmann sul ruolo in Nazionale: «È chiaro che non son felice se non gioco»

CalcioAlisha Lehmann sul ruolo in Nazionale: «È chiaro che non son felice se non gioco»

Ecco dov'è stata e le immagini. Alisha Lehmann si concede un weekend fuori porta con una compagna del Como

Ecco dov'è stata e le immaginiAlisha Lehmann si concede un weekend fuori porta con una compagna del Como

Altrte notizie

Il pubblico festeggia Stanimal. Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»

Il pubblico festeggia StanimalWawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»

National League. Lugano senza Dahlstroem e Zanetti

National LeagueLugano senza Dahlstroem e Zanetti

Australian Open. Dopo il dominio nel secondo set, Bencic si smarrisce e saluta Melbourne

Australian OpenDopo il dominio nel secondo set, Bencic si smarrisce e saluta Melbourne

Ci si spinge troppo oltre?. Il mondo intero potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza

Ci si spinge troppo oltre?Il mondo intero potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza

Australian Open. Inossidabile Stan: Wawrinka vince al quinto set e vola al terzo turno

Australian OpenInossidabile Stan: Wawrinka vince al quinto set e vola al terzo turno

Hockey. Lorenzo Canonica prolunga con il Lugano

HockeyLorenzo Canonica prolunga con il Lugano

Video

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Slavia Praga – Barcellona 2:4

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 

21.01.2026

Bayern – Saint-Gilloise 2:0

Bayern – Saint-Gilloise 2:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Bayern – Saint-Gilloise 2:0

Bayern – Saint-Gilloise 2:0

Più video