Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno

Alisha Lehmann condivide su Instagram alcuni momenti della sua sfera privata nel giorno del suo compleanno e sorprende i fan con una dichiarazione d'amore.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Alisha Lehmann rende pubblica la sua nuova relazione nel giorno del suo 27esimo compleanno.
- La giocatrice della Nazionale svizzera mostra per la prima volta su Instagram il suo nuovo compagno Montel McKenzie.
- L'uomo è un ex concorrente di «Love Island» ed è attivo, tra l'altro, nella Baller League UK.
Alisha Lehmann fa scalpore nel giorno del suo 27esimo compleanno: la giocatrice della Nazionale svizzera ha mostrato per la prima volta pubblicamente il suo nuovo compagno su Instagram, condividendo diverse foto affettuose che raccontano la loro felicità insieme.
L'uomo al suo fianco si chiama Montel McKenzie. Il 28enne inglese è noto per aver partecipato al reality «Love Island» e gioca a calcio: attualmente milita nel Folkestone Invicta, nella Isthmian League Premier Division in Inghilterra.
McKenzie fa inoltre parte della Baller League UK, la lega in cui gioca anche Lehmann.
Sul suo profilo Instagram, McKenzie le fa gli auguri con le parole «Happy Birthday baby» e condivide foto e video della loro quotidianità insieme. Un bacio intimo non lascia dubbi sulla relazione.
Lehmann risponde pubblicamente con un chiaro «Ti amo». Nelle sue storie Instagram pubblica inoltre una serie di immagini, tra cui una foto con il suo nuovo fidanzato.
In passato, Lehmann è stata a lungo legata al calciatore professionista brasiliano Douglas Luiz. Successivamente ha reso pubblica anche la sua relazione con l'ex compagna di squadra Ramona Bachmann.