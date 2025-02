Alisha Lehmann parla delle sue foto in lingerie

Alisha Lehmann non fa parte del gruppo della Nazionale svizzera impegnata attualmente in Nations League a causa di un infortunio. La 26enne sta comunque facendo parlare di sé con la pubblicazione di foto in lingerie.

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann non è presente alle attuali sfide della Nati in Nations League a causa di un infortunio alla coscia.

Invece di indossare una maglia da calcio, la 26enne si è mostrata in lingerie su Instagram, per pubblicizzare una collezione di intimo.

La calciatrice spiega che fare la modella è «un bel cambiamento» per lei e che le piace molto. Ma l'attenzione rimane sul calcio. Mostra di più

All'inizio di febbraio, la calciatrice Alisha Lehmann ha mostrato un lato completamente diverso di sé sui social media. Si è messa davanti alla macchina fotografica per una collezione di intimo con «Tezenis Underwear» e ha pubblicato le immagini in lingerie per i suoi 16,7 milioni di follower su Instagram.

«Il mio primo San Valentino con Tezenis», ha scritto sul social media. I suoi fan hanno apprezzato. Quasi 700'000 persone hanno premuto il pulsante «Mi piace».

«Ho ricevuto una richiesta e poi è stata creata la collezione per San Valentino - ha raccontato a ‹20 Minuten› - abbiamo avuto un'ottima collaborazione e un ottimo servizio fotografico. Siamo riusciti a fare delle foto molto belle. Sono felice!».

«Fare la modella mi diverte molto»

La collezione di intimo comprende circa 25 capi. «Per una donna sicura di sé e che vuole dimostrare di esserlo, è importante sentirsi bene. E questa lingerie è davvero molto comoda», continua la giocatrice della Juventus.

Lavorare come modella è qualcosa di diverso, ma l'attenzione principale rimane sul campo da calcio. «Non direi che ora sono una modella, sono una calciatrice. Ma è un bel cambiamento», chiarisce la bernese.

«Mi sento sempre sicura di me davanti alla macchina fotografica. Per questo mi piace molto fare il modella».

Un infortunio costringe Lehmann

Soprattutto in vista degli Europei in casa della prossima estate, Lehmann vuole fare tutto il possibile per ritrovare la fiducia in sé stessa anche in campo. Attualmente è costretta ai box a causa di un infortunio alla coscia e ha dovuto rinunciare anche alla Nazionale.

«Mi sento già molto meglio. Ora sto facendo riabilitazione e mi sono allenata molto. Alla Juventus il personale si prende cura di me e presto sarò di nuovo in piena forma».

Dopo l'esordio in Nations League contro l'Islanda, la Svizzera affronterà martedì sera (ore 18:00) la Norvegia, avversario che si troverà di fronte anche agli imminenti Europei.

Anche se Lehmann guarda già all'estate, la Nations League rimane il suo obiettivo principale con la squadra rossocrociata. «All'Euro ci penseremo dopo».