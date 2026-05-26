La stagione 2025/26 non è stata un successo per Alisha Lehmann. Foto: Imago

A gennaio, Alisha Lehmann lascia il Como dopo soli sei mesi e firma un contratto con il Leicester City fino all'estate del 2028. Ma nemmeno questa è stata una storia di successo: la stagione si è infatti conclusa con la retrocessione.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te A gennaio Alisha Lehmann lascia il Como dopo soli sei mesi e si unisce al Leicester City.

Con le Foxes, la 27enne non vince nemmeno una partita e retrocede. Salta il duello decisivo per la permanenza nel massimo campionato a causa di un infortunio.

Nel complesso, Lehmann vive un anno calcistico da dimenticare. Nella vita privata, invece, trova la felicità. Mostra di più

Dopo il Campionato europeo giocato in Svizzera, Alisha Lehmann si è trasferita dalla Juventus al Como.

Questo per dare un nuovo impulso alla sua carriera nell'autunno del 2025, visto che a Torino fa solo apparizioni parziali. Due gol e un assist a fine stagione, sono troppo pochi per un'attaccante.

Nonostante ciò, è riuscita a entrare nella rosa degli Europei, anche se ha esibito solo due brevi apparizioni.

A Como, Lehmann è destinata a diventare la punta di diamante di un nuovo progetto. Il club sogna in grande e l'elvetica deve e vuole contribuire a realizzare questi sogni.

È venuta per restare. Poco dopo il suo trasferimento, è entusiasta della sua nuova casa e del progetto: «Il Como Women non vuole solo vincere, vuole anche cambiare il gioco, dentro e fuori dal campo. Ho sentito che questo era il posto giusto per esprimere ciò che sono, sia come atleta che come persona».

L'avventura non inizia male. Il 14 settembre, alla sua terza partita, segna il suo primo. Il Como festeggia così la vittoria per 1 a 0 contro l'Inter in Coppa, grazie a lei.

Ma successivamente le cose non vanno come sperato da entrambe le parti. La 27enne perde il posto da titolare dopo poche presenze e, forse anche per questo, decide di lasciare le lariane dopo soli sei mesi.

Il fatto che a fine novembre la 26enne abbia subito anche un furto con scasso potrebbe aver inciso sulla decisione finale.

In definitiva, solo la stessa Lehmann conosce le vere ragioni del suo trasferimento. Sta di fatto, però, che l'attaccante non ha segnato nemmeno un gol al Como dopo la sua prova da protagonista in Coppa. E così il capitolo si è concluso in maniera poco brillante all'inizio di quest'anno.

È seguito il ritorno sull'isola. Lehmann, che aveva già giocato per West Ham United, Everton e Aston Villa nella massima divisione inglese tra il 2018 e il 2024, ha firmato un contratto con il Leicester City fino all'estate del 2028.

Ha annunciato il trasferimento il giorno dopo il suo 27° compleanno.

Lehmann retrocessa con il Leicester

Le Foxes erano in quel momento al nono posto in classifica. A cinque punti dall'ottavo posto del Brighton, che era lo stesso del vantaggio sul Liverpool, che si trova al 12° posto.

È apparso subito chiaro che il Leicester doveva guardare più in basso che in alto. Lehmann, che a volte parte titolare e a volte esce dalla panchina, lascia il campo sempre perdente.

Certo, non è colpa sua, ma non è nemmeno in grado di dare alla squadra l'impulso sperato. E così il Leicester termina la stagione all'ultimo posto. Il Liverpool, prima in fondo alla classifica e alla fine penultimo, ha otto punti di vantaggio sulle Foxes.

Tuttavia, il Leicester avrebbe potuto comunque concludere la stagione con una nota positiva.

Grazie all'aumento da 12 a 14 squadre, la squadra in fondo alla classifica non è stata retrocessa direttamente in questa stagione. Ma non è stato così.

Il Leicester City ha perso la sfida contro il Charlton Athletic, terzo in classifica, dopo una memorabile partita ai rigori. Solo uno dei cinque tiratori del Leicester ha segnato.

E Lehmann? Salta la partita più importante della stagione per un infortunio al polpaccio.

I tifosi sostengono Lehmann

Lehmann, che in realtà vuole essere solo una calciatrice, è molto di più. Alcuni la amano più di ogni altra cosa, altri preferirebbero non vederla mai più in campo.

Questo è stato dimostrato all'inizio di maggio, quando è stata premiata con due riconoscimenti. In un sondaggio tra i tifosi, ha vinto il premio come miglior giocatore della squadra e per aver segnato il «gol della stagione».

Non è stata proprio una gran rete, ma i tifosi, che da tempo soffrono, non avevano molta scelta. Il Leicester ha segnato solo 11 gol in campionato e altri sei in coppa.

Se meritasse o meno il premio è negli occhi di chi guarda. Ma quello che la nazionale elvetica certamente non merita è di essere ridicolizzata per questo con commenti sotto le righe.

Eppure questo è esattamente ciò che accade ogni volta.

Cosa succederà ora?

La domanda che molti si pongono ora è: Lehmann resterà al Leicester City o ci sarà un nuovo inizio?

Non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito. Di certo ci sono molte porte aperte per lei, perché chiunque ingaggi Alisha Lehmann guadagnerà molta attenzione e nuovi fan, oltre a una seria calciatrice.

A Lugano Alisha non ci sarà

La Nazionale femminile giocherà le prossime partite internazionali nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il 5 giugno la Svizzera affronterà Malta a Lugano in occasione dell'inaugurazione del nuovo stadio di Cornaredo e quattro giorni dopo in trasferta contro l'Irlanda del Nord.

Nelle ultime cinque presenze nella Nati, la 27enne si è fatta notare in campo con due gol e un assist.

Ma, come si poteva prevedere, la Lehmann non ci sarà. È infatti stata diramata martedì la lista delle convocate dal ct della Nazionale Rafal Navarro, sulla quale non compare.

Ma come dice il proverbio: sfortunata nel gioco, fortunata in amore. E quest'anno la ragazza di Tägertschi ha davvero trovato il suo nuovo grande amore.