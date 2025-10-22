La calciatrice Alisha Lehmann durante l'allenamento della Nazionale svizzera femminile di calcio a Weggis lunedì 20 ottobre. KEYSTONE

Durante la conferenza stampa in vista delle amichevoli con Canada e Scozia, Alisha Lehmann ha raccontato le ragioni del suo trasferimento dalla Juventus a Como, della sua nuova vita sul Lario e del suo ruolo nella Nazionale svizzera femminile.

Ronja Zeller, Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Alisha Lehmann si è trasferita in estate dalla squadra della Juventus a quella del Como. Si è ambientata molto bene e si sta godendo la sua nuova casa in Lombardia. E dice di non avere problemi con il clamore che la circonda.

«Ci sono lati negativi ovunque. Ma io faccio questa vita da molto tempo e so come affrontarla. Ho una casa così bella con vista sul lago che non ho nemmeno più bisogno di uscire», dice Lehmann durante la conferenza stampa in vista delle amichevoli della Nazionale svizzera contro Canada e Scozia.

Nella città sul Lario può comunque muoversi liberamente, perché «tutti hanno un grande rispetto per gli altri». E semplicemente evita un po' i luoghi turistici.

«Siamo al club per giocare a calcio»

Ma perché Lehmann è passato dalla Juve al Como? «Mi piace molto giocare ogni fine settimana e far parte dell'undici titolare. Perché alla fine siamo in un club per giocare a calcio».

Alla Juve l'attaccante ha infatti avuto poche occasioni, per questo la vittoria contro la sua ex squadra è stata ancora più bella. Anche se la bernese ha chiarito: «Non parlerei mai male della Juve». Ha trascorso un buon anno lì e si è anche fatta degli amici.

E sul suo ruolo in Nazionale?

Ai Campionati Europei, Lehmann è stata elogiata per il suo ruolo di «fuoco» prima delle partite e per il modo in cui interagisce con le compagne di squadra.

La 26enne è soddisfatta di questo ruolo? «Sono una persona molto aperta e mi assicuro che tutti stiano bene». Si sono divertite molto durante gli Europei e sono cresciute anche come squadra.

«Ma come calciatrice, vuoi sempre giocare. Mentiresti se dicessi che si è felici quando sei in panchina. Ovviamente io non lo ero».

Anche questo pensiero ha avuto un ruolo nel suo cambio. Un maggior numero di partite al club aumenta le sue possibilità di assumere un ruolo importante in campo nella Nazionale.

Per quanto riguarda il suo ruolo di motivatrice prima delle partite, non ci ha ancora pensato: «Cerco sempre di trovare le parole giuste. Se mi vogliono, continuerò a farlo».

Come detto, la Svizzera affronterà durante delle amichevoli il Canada a Lucerna venerdì e la Scozia in trasferta martedì.

La conferenza stampa integrale