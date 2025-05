Alisha Lehmann è determinata a partecipare agli Europei di casa. Keystone

Alisha Lehmann non è stata convocata da Pia Sundhage nell'ultima riunione della squadra nazionale prima degli Europei di marzo. In un'intervista, la 26enne ammette: «Sono rimasta molto delusa».

Hai fretta? blue News riassume per te A marzo, Alisha Lehmann non ha fatto parte della rosa della Nazionale svizzera a causa della mancanza di partite.

«Sono rimasta molto delusa. Non vedevo l'ora di rivedere le mie compagne di squadra (...). Quando non sono stata convocata, è stato un duro colpo per me», ha dichiarato Lehmann in un'intervista.

Tuttavia, la 26enne non ha ancora seppellito il suo sogno di partecipare agli Europei: «Sono una persona che non si arrende mai». Mostra di più

Mancano solo 50 giorni all'inizio degli Europei femminili in Svizzera (dal 2 al 27 luglio). L'allenatrice della Nazionale elvetica Pia Sundhage annuncerà le convocazioni tra qualche settimana. La grande domanda che si pone la Svizzera è: Alisha Lehmann sarà inclusa o meno?

Dal punto di vista sportivo, la bernese non è stata in grado di farsi notare negli ultimi tempi. Pur avendo festeggiato lo scudetto con la Juventus, nella maggior parte dei casi ha fatto solo brevi apparizioni o non ha partecipato affatto, motivo per cui era assente anche dall'ultime partite della Nazionale nel mese di marzo.

In un'intervista rilasciata a «20 Minuten», Lehmann ha parlato apertamente della mancata convocazione: «Sono rimasta molto delusa. Non vedevo l'ora di vedere le mie compagne di squadra, di giocare per la Svizzera e di vedere i tifosi. Quando non sono stata convocata, ovviamente mi ha fatto male».

Il sogno non è ancora svanito

In seguito ha avuto bisogno di un po' di tempo per sé, ma non vuole nascondere la testa sotto la sabbia. «Non sono una persona che mostra emozioni davanti agli altri, tendo a mostrarle quando sono sola», ha detto la nativa di Tägertschi.

«Ho 26 anni, ho già vissuto tante esperienze nella mia carriera, ho imparato a gestire le battute d'arresto». Di conseguenza, non ha ancora seppellito il suo «grande sogno» di partecipare ai Campionati Europei in casa.

«Sono una persona che non si arrende mai. Mi alleno molto duramente e faccio di tutto per essere sicura di essere convocata. E se ciò accadrà, darò il massimo per la Nazionale», afferma Lehmann.

Giocare per la Svizzera significa tutto per lei. «Per me è il miglior Paese del mondo. Mi rende anche orgogliosa vedere le facce felici delle tifose e tifosi quando giochiamo per la Nazionale».

Le critiche oggi la lasciano indifferente

La 26enne non è nota solo per il calcio giocato, ma è anche per essere una grande star sui social media. Solo su Instagram è seguita da 16,6 milioni di persone.

Lehmann viene ripetutamente criticata per le sue apparizioni pubbliche e il suo aspetto. All'inizio ciò le dava fastidio. «Non capivo quale fosse il problema - dice la giocatrice della Juve - ma ora sono più matura e non mi interessa. Trovo persino divertenti le critiche».

Se qualcuno si lamenta del suo eccessivo utilizzo del trucco anche quando entra in campo... «Allora scelgo un rossetto più scuro, in modo che abbiano ancora più di cui parlare», ammette.

«Ho anche la sensazione che molte persone si annoino. E se do loro qualcosa di cui parlare, sono felice anch'io», ha infine concluso Lehmann, che ancora spera in una chiamata per il grande evento estivo ormai alle porte.