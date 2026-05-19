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Calcio Il patron Trujillo ribadisce: «All'85% l'ACB avrà un futuro»

Swisstxt

19.5.2026 - 19:29

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
IMAGO/Mediafab.ch

Il patron Juan Carlos Trujillo ha ribadito in conferenza stampa l'addio al Bellinzona, citando mancato sostegno del Comune, sponsor assenti e infrastrutture inadeguate.

SwissTXT

19.05.2026, 19:29

19.05.2026, 19:38

E ha ammesso di aver sottovalutato diversi aspetti prima dell'acquisto del club.

Il colombiano ha parlato di 3 gruppi interessati al rilevamento: uno tedesco, uno italiano e uno locale. Chi subentrerà dovrà farsi carico del debito, stimato in 1,5 milioni di franchi.

Trujillo ha dato l'85% di possibilità di successo, ma è stato chiaro: se la cessione fallisce, il Bellinzona sparirà. A meno di un concordato.

Un solo acquirente interessato. Il patron Trujillo rompe il silenzio: «Non continuerò con il Bellinzona»

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