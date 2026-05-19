Il patron Juan Carlos Trujillo ha ribadito in conferenza stampa l'addio al Bellinzona, citando mancato sostegno del Comune, sponsor assenti e infrastrutture inadeguate.
E ha ammesso di aver sottovalutato diversi aspetti prima dell'acquisto del club.
Il colombiano ha parlato di 3 gruppi interessati al rilevamento: uno tedesco, uno italiano e uno locale. Chi subentrerà dovrà farsi carico del debito, stimato in 1,5 milioni di franchi.
Trujillo ha dato l'85% di possibilità di successo, ma è stato chiaro: se la cessione fallisce, il Bellinzona sparirà. A meno di un concordato.