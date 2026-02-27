Come l’ A Toronto la formazione di Dalic ha faticato a prendere le misure della piccola Panama, riuscendo comunque ad imporsi per 1-0. L'ultimo match con il Ghana sarà dunque decisivo per il prosieguo del torneo. I balcanici sono stati sorpresi da una formazione centroamericana molto aggressiva, che ha tenuto loro testa nonostante diverse difficoltà negli ultimi 16 metri. E così a decidere una sfida bloccata è servito il tocco di ginocchio di Budimir al 54' su assist di Stanisic.