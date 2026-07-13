Ecco di cosa si tratta Secondo il «Times», la revoca della squalifica di Folarin Balogun sarebbe stata decisa dal solo presidente della Commissione disciplinare della FIFA, Mohammad Al Kamali, senza coinvolgere gli altri 17 membri.

La sanzione di una giornata è stata sospesa per un anno, permettendo all’attaccante statunitense di giocare gli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio.

La decisione ha suscitato forti critiche, anche perché la FIFA non ha ancora pubblicato le motivazioni ufficiali del provvedimento. Riepilogo creato con

La controversa revoca della squalifica inflitta all’attaccante statunitense Folarin Balogun sarebbe stata decisa da una sola persona. A riferirlo è il quotidiano britannico «The Times».

Secondo il giornale, Mohammad Al Kamali, presidente della Commissione disciplinare della FIFA, avrebbe preso la decisione autonomamente, senza coinvolgere gli altri 17 membri dell’organo.

Anche in passato numerosi procedimenti disciplinari della FIFA sono stati esaminati da un solo componente della commissione. Nei casi di particolare rilevanza, però, la decisione viene generalmente affidata a un collegio di tre membri.

Balogun era stato espulso per un fallo durante la partita della fase a gironi dei Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina.

Di norma, un cartellino rosso comporta automaticamente almeno una giornata di squalifica. Al Kamali ha effettivamente inflitto al giocatore una giornata di stop, sospendendone però l’esecuzione per un anno.

Balogun ha così potuto disputare gli ottavi di finale contro il Belgio, incontro perso dagli Stati Uniti per 4-1.

«Incomprensibile e ingiustificabile»

La decisione ha suscitato critiche a livello internazionale. In un comunicato, la UEFA l’ha definita «senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile». Ulteriori polemiche sono nate dal fatto che la FIFA non ha ancora pubblicato le motivazioni scritte del provvedimento.

Dopo la decisione, Donald Trump aveva dichiarato di avere parlato personalmente con il presidente della FIFA Gianni Infantino dell’espulsione di Balogun.

Quest'ultimo ha confermato la telefonata, sottolineando tuttavia che il caso era stato esaminato da un «organo giudiziario indipendente».

Secondo il «Times», interpellata sulla vicenda, la FIFA non ha voluto spiegare perché la decisione sia stata presa dal solo presidente della Commissione disciplinare né per quale motivo le motivazioni scritte non siano ancora state rese pubbliche.

Anche Al Kamali, contattato dalla «BBC», non ha rilasciato dichiarazioni sul caso.