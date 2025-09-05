  1. Clienti privati
Calcio Alla Nati basta il primo tempo

Swisstxt

5.9.2025 - 23:08

Embolo
Embolo
KEY

con Rieder che ha vinto il ballottaggio con Zakaria ed Embolo a guidare l'attacco.

SwissTXT

05.09.2025, 23:08

Rispetto ai test di giugno Yakin si è affidato ai suoi «titolari» Dopo qualche minuto per prendere le misure, la Nati ha chiuso nella propria trequarti il Kosovo, sbloccando il punteggio con Akanji. Poco dopo proprio Embolo ha raddoppiato, mentre Widmer al 39' ha fatto 3-0. Ancora la punta ha poi abbellito il punteggio firmando il 4o gol addirittura di tacco. La ripresa si è così trasformata in una formalità, con il CT ha potuto far riposare qualche elemento in vista della sfida di lunedì alla Slovenia.

