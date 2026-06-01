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Calcio Alla Norvegia il derby

Swisstxt

1.6.2026 - 22:50

Norvegia
Norvegia

La Norvegia si avvicina al suo ritorno in Coppa del Mondo con il pieno di fiducia, poiché i Leoni hanno sbranato nel derby scandinavo la Svezia per 3-1.

SwissTXT

01.06.2026, 22:50

Pur priva di alcune delle sue stelle (Haaland e Odegaard), la Norvegia ha dominato l’incontro chiudendo la prima frazione avanti di tre lunghezze grazie a Larsen (doppietta) e Nusa. Dopo la girandola di cambi nella ripresa è arrivato il punto svedese con Isak. Facile successo premondiale pure per la Turchia, che ha steso con un netto 4-0 la Macedonia del Nord. Seppure in 10 per più di metà partita, l’Austria ha invece superato 1-0 la Tunisia.

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