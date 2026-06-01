Norvegia

La Norvegia si avvicina al suo ritorno in Coppa del Mondo con il pieno di fiducia, poiché i Leoni hanno sbranato nel derby scandinavo la Svezia per 3-1.

SwissTXT Swisstxt

Pur priva di alcune delle sue stelle (Haaland e Odegaard), la Norvegia ha dominato l’incontro chiudendo la prima frazione avanti di tre lunghezze grazie a Larsen (doppietta) e Nusa. Dopo la girandola di cambi nella ripresa è arrivato il punto svedese con Isak. Facile successo premondiale pure per la Turchia, che ha steso con un netto 4-0 la Macedonia del Nord. Seppure in 10 per più di metà partita, l’Austria ha invece superato 1-0 la Tunisia.