Europeo battendo nello scontro diretto la Germania per 4-1.

Prova di forza della Svezia, che si è presa la terza vittoria in altrettante partite e la testa del Gruppo C dell’ Avanti 1-0 dopo 8' con Brand, le tedesche hanno subito il ritorno delle scandinave in rete con Blackstenius e Holmberg prima della mezz'ora. Poi a complicare le cose, Wamser ha causato il rigore del 3-1 di Rolfoe venendo pure espulsa. Nella ripresa è arrivato il punto finale di Hurtig. Nell'altro match, la Cenerentola Polonia ha battuto 3-2 la Danimarca nella sfida tra eliminate.