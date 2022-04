All'asta per 5 milioni la maglia di Maradona, ma...

La leggendaria 'Mano de Dios' di Diego Armando Maradona con cui batte il portiere Peter Shilton nei quarti di finale della Coppa del Mondo 1986. KEYSTONE

Steve Hodge metterà all'asta la maglietta indossata dal Pibe de Oro quando segnò con la 'mano di Dio' contro gli inglesi. Secondo la figlia del campione argentino non si tratterebbe però della maglietta giusta.

È notizia di questi giorni che l'ex centrocampista della nazionale inglese Steve Hodge ha deciso di mettere all'asta la maglia ricevuta da Diego Armando Maradona al termine della partita della Coppa del Mondo in Messico nel 1986, quando l'Argentina passò alla semifinale - vincendo poi il titolo mondiale battendo in finale la Germania dell'Ovest per 3-2 - anche grazie alla rete segnata dal leggendario giocatore argentino con la mano... la 'Mano de Dios'. Rete segnata al 51esimo, poi Maradona si ripeterà al 55esimo portando i suoi in doppio vantaggio. Il gol dell'inglese Lineker al 81esimo non cambiò il corso della storia.

Vi sono centinaia di giocatori che nel corso delle loro carriere hanno avuto la fortuna di scambiare la propria maglietta con quella del fenomeno argentino. Non vi sono dubbi che la più celebre è quella indossata da colui che molti giudicano come il più grande giocatore della storia durante quel famosissimo quarto di finale giocato in Messico.

Diego Maradona's 'Hand of God' shirt set to sell for at least £4m at auction 💰 pic.twitter.com/qvegfSXAcr — Secret Shirt Co (@secretshirtco) April 6, 2022

«Quella non è la maglietta giusta»

Cinque milioni di franchi di partenza per una maglietta sono davvero tanti, troppi secondo la figlia maggiore dello scomparso Maradona, la quale ha detto che la maglietta in possesso di Hodge è stata indossata dal padre solo nel primo tempo - e non quando il numero 10 colpì la palla con la mano beffando Peter Shilton e un'intera nazione.

«Quel giocatore (Steve Hodge n.d.r.) pensa di avere la maglia indossata da mio padre nel secondo tempo, ma c'è confusione»,ha detto Dalma a Channel 13.

«Quella è la maglia del primo tempo. Volevo spiegarlo alla gente, così chi vuole comprarla sa la verità», ha aggiunto la 35enne figlia di Diego Armando Maradona.

Alla domanda su chi ha la maglia che il padre indossava nel secondo tempo, la donna ha risposto: «So chi ce l'ha ma non ho intenzione di dirlo. Posso solo dire che quella che viene messa all'asta non è quella con cui mio padre ha segnato».

Ampia e diligente ricerca da parte di Sotheby's

Tuttavia Sotheby's, che sta mettendo all'asta la maglia, sostiene di aver assunto degli esperti per dimostrare che è quella giusta. Un portavoce ha detto della celebre casa d'aste inglese: «C'era davvero una maglia diversa indossata da Maradona nel primo tempo, ma ci sono chiare differenze tra quella e quella indossata durante i gol. Prima di mettere in vendita questa maglia, abbiamo fatto un'ampia e diligente ricerca scientifica sull'oggetto per assicurarci che fosse la maglia indossata da Maradona nel secondo tempo».

Alla fine della partita tra Argentina e Inghilterra, giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico il 22 giugno del 1986 davanti a 114mila spettatori, il leggendario numero 10 argentino ha in effetti scambiato le maglie con Steve Hodge - l'autore del maldestro calcio che Maradona sfruttò con astuzia rubando il tempo a Peter Shilton.

«L'uomo con la maglia di Maradona»

L'ex giocatore del Nottingham Forest e del Tottenham Spurs star, ora 59enne, ha detto che giocare contro l'asso argentino fu un privilegio. Nel 2010 Hodge ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo «L'uomo con la maglia di Maradona».

Dopo la morte del Pibe de Oro nel novembre del 2020, Hodge ha ricevuto numerose richieste di persone che volevano acquistare la maglia che aveva scambiato con Maradona alla fine dei quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986. «Non è in vendita», aveva detto allora. Il prezzo nel frattempo è salito, eccome.

Le offerte sono aperte dal 20 aprile al 4 maggio.